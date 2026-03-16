Герою Советского Союза Арнольду Мери будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев»

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области.

Сегодня мы перенесемся в Порхов. Здесь, между рекой Шелонь и улицей Красноармейская слобода, расположена улица Арнольда Мери. Это первый эстонец, удостоенный звания Герой Советского Союза за подвиг, совершенный на территории Псковской области. Ему и будет посвящен новый выпуск «Улиц Героев».

