Юрий Сорокин рассказал, как оказался на Крайнем Севере

О том, как оказался на Крайнем Севере, рассказал руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Родился я в Тикси, в Якутской АССР, но пробыл я там недолго. Меня сразу увезли еще дальше, в Чукотский автономный округ, город Анадырь, где я и закончил среднюю школу. Жил я осознанные годы именно в этом городе», — рассказал Юрий Сорокин.

По его мнению, в те годы государство делало правильные шаги по освоению территорий. «Для того, чтобы люди поехали в такие неблагоприятные условия, я вам прямо скажу, в те годы на Севере были суровые условия для проживания. Там не было таких красивых зданий, как сейчас, комфорта, сервиса. Туда ехали с одной целью — получить хорошую зарплату. Там платили по коэффициенту 2.0. В то время на каждой северной территории был свой коэффициент, где-то 1.2, где-то 1.3, а там был 2.0, то есть две зарплаты».

Юрий Сорокин отметил, что сам он не стал жить до пенсионного возраста на Севере, но родители старались, работали, чтобы получить северные надбавки. «У меня родители были людьми активными, дисциплинированными и желающими лучшей жизни, поэтому они не боялись перемещаться. Так я и оказался на Крайнем Севере, закончил школу и оттуда поступил в Ленинград в медицинский институт», — подытожил депутат.