В Локнянском округе состоялась церемония прощания с Кимом Хохряковым

24 января в Локнянском округе состоялась церемония прощания с почётным гражданином района, председателем Локнянского отделения Общественной организации «Дети войны» Кимом Хохряковым. Об этом пишет глава Локнянского округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram-канал

Иван Белугин отмечает, что он был по-настоящему важным человеком для округа. Настоящим патриотом, который искренне радел за свою малую родину, за людей, за справедливость. Вся его жизнь была связана со служением — делу, обществу, тем, кто рядом.

«При нашей последней встрече от Кима Васильевича, как и всегда, исходили позитив и внутренняя энергия. Даже несмотря на проблемы со здоровьем он оставался открытым, живым, искренне интересующимся происходящим вокруг. Его труд, принципиальная позиция, уважение к людям и верность своим убеждениям заслуживают глубочайшего уважения. Светлая память о Киме Васильевиче Хохрякове навсегда сохранится в истории округа и в сердцах тех, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким», - пишет глава округа.

