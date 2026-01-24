Депутаты областного Собрания погрузились в атмосферу Великой Отечественной войны с помощью «Поезда Победы»

«Поезд Победы» снова прибыл в Псковскую область. Среди посетителей размещённой в передвижном железнодорожном составе иммерсивной выставки, посвящённой сохранению памяти о Великой Отечественной войне, были депутаты областного Собрания: Виктор Остренко, Андрей Михайлов, Антон Минаков и Андрей Маковский, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском областном Собрании депутатов.

Фото: псковское областное Собрание депутатов

Уникальность экспозиции, сочетающей историческую достоверность и современные технологии, — в эффекте полного погружения. Благодаря реалистичным декорациям, звуковому и видеооформлению, фотографиям, документам и артефактам военных лет достоверно воссоздаётся атмосфера того времени.

«Со слезами на глазах проходил некоторые вагоны. За 40 минут, которые длилась экскурсия, в памяти всплыли основные моменты, связанные с историей Великой Отечественной войны. И меня просто поразила фраза, которой завершается аудиоэкскурсия: "Время любить друг друга и время любить нашу Родину". Я убеждён, что этот музей должны посетить как можно больше людей», - поделился эмоциями Андрей Михайлов.

Передвижной музей «Поезд Победы» состоит из десяти вагонов, каждый из которых посвящён отдельной теме и значимым событиям Великой Отечественной войны: героической обороне Брестской крепости, блокаде Ленинграда, ужасам концентрационных лагерей, суровой фронтовой жизни, Нюрнбергскому процессу над фашистскими палачами. Финальным аккордом становится торжественный и символичный вагон «Дорога домой».

По словам Андрея Маковского, выставка исторически точная и эмоционально сильная.

«Особое впечатление произвели фашистские вагоны, которые перевозили наших военнопленных. Тут на ум приходит мысль: "Ну, какая же это цивилизованная Европа?" И, конечно, самый радостный - последний вагон, пронизанный духом Победы. Спасибо нашим дедам и прадедам за то, что отстояли нашу жизнь, наших детей и будущее нашей страны», - рассказал о своих чувствах Андрей Маковский.

Проект «Поезд Победы» реализуется уже пять лет, и за это время музей на колёсах посетил 245 российских городов. Нынешняя остановка в Пскове - не первая, но интерес к экспозиции среди горожан не ослабевает: свободные места в группах для посещения выставки по предварительной регистрации закончились.

Вице-спикер Виктор Остренко признался, что уже бывал в «Поезде Победы», но эмоциональное воздействие от увиденного не стало меньше.

«И тогда, и сейчас, проходя через эти вагоны, ощущаешь соприкосновение с сегодняшним днём. Я думаю, что смысл этой экспозиции - в понимании ценности мирной жизни и цене этого мира, потому что всё, что здесь показано, именно об этом», - сказал Виктор Остренко и призвал людей всех возрастов обязательно посетить этот уникальный передвижной музей.

Остановка «Поезда Победы» на перроне городского вокзала в Пскове запланирована с 22 по 24 января. Затем музей-поезд отправится в Дно, где выставка будет доступна для посещения 25 и 26 января. 1 февраля «Поезд Победы» на один день прибудет в Великие Луки.