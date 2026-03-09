Псковичам рассказали, как договориться с мозгом и не сбиться с пути

Как нейроинтеграция позволяет осознанно управлять мозгом, чтобы не сбиваться с пути, рассказала в эфире радио ПЛН FM сертифицированный тренер по нейроинтеграции, активный приверженец спорта Ольга Пакреева.

Объясняя суть нейроинтеграции, Ольга Пакреева привела аналогию: «Например, у нас есть префронтальная кора — это наш генеральный директор. Здесь живёт сила воли, мысли, стратегии на будущее», — отметила тренер по нейтроинтеграции.

Ольга Пакреева описала и «тревожную систему» мозга: «Есть у нас ещё такая «Вахтёрша-амигдала» (миндалевидное тело). Её задача — чтобы мы выжили. Если ей покажется, что угроза есть, она жмёт на тревожную кнопку и блокирует работу директора. В момент страха мы перестаём логически мыслить», — поделилась гостья студии.

Нейроинтеграция, по её словам, — это «наладить диалог» между этими структурами, чтобы сохранять ясность ума даже в стрессе. Необходимо создать внутренний союз между инстинктивной, эмоциональной частью (вахтёрша) и осознанной, стратегической (директор), чтобы они не блокировали, а усиливали друг друга.