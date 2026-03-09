Александру Герману будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев»

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области.

На выезде из Пскова, примыкая с одной стороны к Крестовскому шоссе, а с другой к улице Декабристов, расположена улица Германа. Названа она в честь майора Александра Викторовича Германа, командира 3-й Ленинградской партизанской бригады. Именно ему и будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев». Начало в 12.45.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.