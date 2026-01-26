Участники кадровых программ «Время героев» и «Герои земли Псковской» проходят стажировку в Собрании

В Псковском областном Собрании депутатов проходит стажировка участников специальной программы обучения кадров «Время героев» и региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Практика началась с личной встречи председателя Собрания Александра Котова и его заместителя Игоря Дитриха с ветеранами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Открывая встречу, спикер рассказал о том, как формируется постоянно действующий законодательный орган власти Псковской области и какой расклад политических сил сегодня существует в Собрании. Он подчеркнул, что нынешний созыв, состоящий из 26 депутатов, является одним из самых компактных в Российской Федерации. Кроме того, Александр Котов познакомил участников встречи со структурой регионального парламента и обозначил ключевые особенности законотворческого процесса, а также взаимодействия с исполнительными органами власти.

«Мы – разные ветви власти, но стремимся к тесному сотрудничеству, и все спорные вопросы стараемся решать до сессии. Мы проводим встречи с губернатором, министры и сотрудники правительства участвуют в наших совещаниях, рабочих группах, заседаниях комитетов. Мы работаем конструктивно, спокойно, полномочиями не меряемся», – охарактеризовал совместную работу депутатов и членов регионального правительства руководитель Собрания.

Говоря об отношениях внутри депутатского корпуса, Александр Котов заметил, что Собрание – это коллективный орган, и главное – найти взаимопонимание в коллективе. «Несмотря на разность политических взглядов, мы работаем конструктивно и слышим друг друга, однако явно популистские предложения однозначно пресекаются», – добавил депутат.

Спикер также затронул тему предстоящих в этом году парламентских выборов и рассказал о том, что списки кандидатов в новый созыв ПОСД будут формироваться на основе предварительного партийного голосования.

«Задача – не просто избрать новых депутатов, а сделать так, чтобы избранный законодательный орган был работоспособным», – обозначил цель председатель Собрания.

Отдельно Александр Котов остановился на открытости регионального парламента: с сессий Собрания идет прямая аудио- и видеотрансляция, поименные результаты голосования публикуются на сайте.

Затем участники встречи задали свои вопросы. Стажеров интересовало, как выстроено взаимодействие депутатов областного Собрания с муниципальными округами, а также с надзорными органами; какие законопроекты вызывают наибольший общественный резонанс; представители каких профессий работают в действующем составе и другие. В ходе разговора участники находили параллели с военной службой и аналогии в отечественном кинематографе.

В завершение диалога Александр Котов пригласил участников кадровых проектов на заседания комитетов и пленарное заседание, которые состоятся 28 и 29 января соответственно, чтобы ещё глубже вникнуть в работу законодательного органа и проследить путь документа от стадии законопроекта до принятого закона.

Ветераны в свою очередь поблагодарили спикера и его заместителя за полезный разговор. «Все новое – всегда интересно», – заметил один из участников кадровой программы «Время героев».