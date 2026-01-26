Участники кадровых программ «Время героев» и «Герои земли Псковской» проходят стажировку в Собрании

В Псковском областном Собрании депутатов проходит стажировка участников специальной программы обучения кадров «Время героев» и региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Практика началась с личной встречи председателя Собрания Александра Котова и его заместителя Игоря Дитриха с ветеранами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
Открывая встречу, спикер рассказал о том, как формируется постоянно действующий законодательный орган власти Псковской области и какой расклад политических сил сегодня существует в Собрании. Он подчеркнул, что нынешний созыв, состоящий из 26 депутатов, является одним из самых компактных в Российской Федерации. Кроме того, Александр Котов познакомил участников встречи со структурой регионального парламента и обозначил ключевые особенности законотворческого процесса, а также взаимодействия с исполнительными органами власти.
Говоря об отношениях внутри депутатского корпуса, Александр Котов заметил, что Собрание – это коллективный орган, и главное – найти взаимопонимание в коллективе. «Несмотря на разность политических взглядов, мы работаем конструктивно и слышим друг друга, однако явно популистские предложения однозначно пресекаются», – добавил депутат.
Спикер также затронул тему предстоящих в этом году парламентских выборов и рассказал о том, что списки кандидатов в новый созыв ПОСД будут формироваться на основе предварительного партийного голосования.
Отдельно Александр Котов остановился на открытости регионального парламента: с сессий Собрания идет прямая аудио- и видеотрансляция, поименные результаты голосования публикуются на сайте.
Затем участники встречи задали свои вопросы. Стажеров интересовало, как выстроено взаимодействие депутатов областного Собрания с муниципальными округами, а также с надзорными органами; какие законопроекты вызывают наибольший общественный резонанс; представители каких профессий работают в действующем составе и другие. В ходе разговора участники находили параллели с военной службой и аналогии в отечественном кинематографе.
В завершение диалога Александр Котов пригласил участников кадровых проектов на заседания комитетов и пленарное заседание, которые состоятся 28 и 29 января соответственно, чтобы ещё глубже вникнуть в работу законодательного органа и проследить путь документа от стадии законопроекта до принятого закона.
Ветераны в свою очередь поблагодарили спикера и его заместителя за полезный разговор. «Все новое – всегда интересно», – заметил один из участников кадровой программы «Время героев».
