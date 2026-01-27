Россия отмечает день снятия блокады Ленинграда

День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Изображение от freepik

В первой редакции Закона эта памятная дата называлась - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» наименование дня воинской славы было изменено, чтобы более полно отражать не только роль советских войск в освобождении города, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда в его защите.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.

Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт, жители воевали в дивизиях народного ополчения.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной.

В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 годов сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом, пишет calend.ru.

К началу 1944 года враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Советское командование организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить немецкие фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском направлениях завершить разгром её главных сил и выйти на рубеж реки Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ленинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, и советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка 1,5 миллионов человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

Память о блокадном Ленинграде и его героических защитниках увековечена в монументах и музеях. В самом городе существует музей обороны и блокады Ленинграда, в котором хранятся сотни вещей блокадников и рассказывается о тех страшных днях и ночах. Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, унёсшей жизни более миллиона человек.

В Пскове в этот день пройдёт ряд торжественных и памятных мероприятий, призванных сохранить историческую правду и передать её следующим поколениям. В 12:30 на улице Набат, 5, состоится патриотическая акция «Хлеб той зимы». В 14:00 в «Городском культурном центре» (площадь Победы, 1) пройдёт вечер‑реквием, посвящённый этой знаменательной дате. В 15:00 в библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2) откроется фотовыставка проекта «Освобождение. Мир народам». Спустя час, в 16:00, у торгового центра «Европарк» (пересечение Рижского проспекта и улицы Петровской) начнётся Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Завершит череду событий Всероссийская интеллектуальная историческая игра Р. И. С. К. «Блокада Ленинграда» (квиз), которая стартует в 16:30 в Доме молодёжи (улица Конная, 2).