Аудитора Контрольно-счетной палаты Пскова назначат на сессии гордумы 30 января

Очередная 44-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 30 января в 10.00 по адресу: площадь Победы, 1 (Городской культурный центр). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, в проект повестки дня сессии сессии включили семь вопросов. 

Депутаты рассмотрят вопрос о назначении Юлии Семеновой аудитором Контрольно-счетной палаты Пскова. Также им предстоит внести изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и в решение Псковской городской Думы от 27 ноября 2014 года №1244 «О налоге на имущество физических лиц». 

Помимо этого, депутаты утвердят отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2025 год и установят границы трех новых территориальных общественных самоуправлений: «г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 55А-61А», «Гагарина, 5А» и «Гоголя 5». 

