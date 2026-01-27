Псковский музей принял участие в акции «Искра надежды» в День освобождения Ленинграда

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сегодня, 27 января, Псковский музей‑заповедник присоединился к мемориальной акции Музея Победы «Искра надежды», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудники музея зажгли огни. Это символический жест в честь мужества и стойкости ленинградцев и советских воинов, отстоявших город в годы блокады.

Мероприятие прошло в главном здании музея.

Напомним, День воинской славы России - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - отмечается ежегодно 27 января.