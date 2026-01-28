 
Общество

До 150 тысяч рублей планируют выплачивать псковским фармацевтам при первом устройстве на работу

Единовременную денежную выплату для фармацевтов предлагают установить в Псковской области. Предложение обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона области предлагается установить специалистам с высшим фармацевтическим образованием при первом трудоустройстве в возрасте до 55 лет в государственные медицинские организации Псковской области единовременную денежную выплату в размере 150 000 рублей, специалистам со средним фармацевтическим образованием при первом трудоустройстве в возрасте до 50 лет в государственные медицинские организации Псковской области единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей.

Также проектом закона предлагается установить единовременную денежную выплату врачам в возрасте до 55 лет при трудоустройстве в подразделения по оказанию паллиативной медицинской помощи в размере 300 000 рублей (в настоящее время указанным специалистам единовременная выплата осуществляется в размере 150 000 рублей), специалистам со средним медицинским образованием по специальности «сестринское дело» (медицинским сестрам) в возрасте до 50 лет при трудоустройстве в подразделения по оказанию паллиативной медицинской помощи, в том числе при переводе в подразделения по оказанию паллиативной медицинской помощи из других подразделений государственных медицинских организаций, в размере 100 000 рублей (в настоящее время указанным специалистам единовременная выплата осуществляется в размере 50 000 рублей).

В 2026 году из областного бюджета на эти цели планируется выделить свыше двух миллионов рублей.

«Очень хорошая поправка, но у меня вопрос простой. Есть ли время отработки тем фармацевтам, которые получат деньги? Не будет ли так, что они уйдут сразу после того, как получат деньги?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Вопрос важный, по всем мерам поддержки идет обязательная отработка в течение трех лет», - ответила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

«Почему только паллиативная медицина?» - спросил депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук.

«Предложение было выработано губернатором, данная категория сейчас требует данной поддержки, остальные категории сейчас уже получают поддержку», - прокомментировала Марина Гаращенко.

«Добавив паллиативную медицину и фармацию, мы закрываем все категории, которые нуждаются в поддержке?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«Есть еще дефицитные специальности, там идет разовая финансовая поддержка. Если брать все категории, то практически все специальности получают финансовое стимулирование», - ответила Марина Гаращенко.

«Конкретно по фармации цифры дефицита кадров не озвучивались?» - поинтересовался Игорь Дитрих.

«На сегодняшний день по государственной системе три провизора, фармацевты идут в том числе по структурам, которые занимаются аптекой, в структуре медицинских организаций. Три провизора, три врача паллиативной помощи и три медицинские сестры. Это тот дефицит, который мы имеем по данным мерам поддержки», - ответила Марина Гаращенко.

Законопроект по итогам обсуждения был поддержан депутатами.

Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Гаращенко Марина Валерьевна

Гаращенко Марина Валерьевна

Министр здравоохранения Псковской области

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

