До 150 тысяч рублей планируют выплачивать псковским фармацевтам при первом устройстве на работу

Единовременную денежную выплату для фармацевтов предлагают установить в Псковской области. Предложение обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом закона области предлагается установить специалистам с высшим фармацевтическим образованием при первом трудоустройстве в возрасте до 55 лет в государственные медицинские организации Псковской области единовременную денежную выплату в размере 150 000 рублей, специалистам со средним фармацевтическим образованием при первом трудоустройстве в возрасте до 50 лет в государственные медицинские организации Псковской области единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей.

Также проектом закона предлагается установить единовременную денежную выплату врачам в возрасте до 55 лет при трудоустройстве в подразделения по оказанию паллиативной медицинской помощи в размере 300 000 рублей (в настоящее время указанным специалистам единовременная выплата осуществляется в размере 150 000 рублей), специалистам со средним медицинским образованием по специальности «сестринское дело» (медицинским сестрам) в возрасте до 50 лет при трудоустройстве в подразделения по оказанию паллиативной медицинской помощи, в том числе при переводе в подразделения по оказанию паллиативной медицинской помощи из других подразделений государственных медицинских организаций, в размере 100 000 рублей (в настоящее время указанным специалистам единовременная выплата осуществляется в размере 50 000 рублей).

В 2026 году из областного бюджета на эти цели планируется выделить свыше двух миллионов рублей.

«Очень хорошая поправка, но у меня вопрос простой. Есть ли время отработки тем фармацевтам, которые получат деньги? Не будет ли так, что они уйдут сразу после того, как получат деньги?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Вопрос важный, по всем мерам поддержки идет обязательная отработка в течение трех лет», - ответила министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

«Почему только паллиативная медицина?» - спросил депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук.

«Предложение было выработано губернатором, данная категория сейчас требует данной поддержки, остальные категории сейчас уже получают поддержку», - прокомментировала Марина Гаращенко.

«Добавив паллиативную медицину и фармацию, мы закрываем все категории, которые нуждаются в поддержке?» - спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Игорь Дитрих.

«Есть еще дефицитные специальности, там идет разовая финансовая поддержка. Если брать все категории, то практически все специальности получают финансовое стимулирование», - ответила Марина Гаращенко.

«Конкретно по фармации цифры дефицита кадров не озвучивались?» - поинтересовался Игорь Дитрих.

«На сегодняшний день по государственной системе три провизора, фармацевты идут в том числе по структурам, которые занимаются аптекой, в структуре медицинских организаций. Три провизора, три врача паллиативной помощи и три медицинские сестры. Это тот дефицит, который мы имеем по данным мерам поддержки», - ответила Марина Гаращенко.

Законопроект по итогам обсуждения был поддержан депутатами.