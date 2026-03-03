 
«Внимание всем»: сирены сработают 4 марта в Псковской области

Комплексная плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения будет проводиться 4 марта на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. 

С 10:30 до 10:40 будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании звучания сирен будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 10:43 сигнал «Техническая проверка» будет передан по телевизионным каналам и радиоканалам «Радио России» и «Радио Маяк».

«Проверка проводится с целью оценки готовности системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения. Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов плановая», - призвали в МЧС.
