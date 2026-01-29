Андрей Маковский: Псковской области нужен «Нейроминистр»

Создать искусственный интеллект «Нейроминистр», который будет помогать чиновникам и не будет допускать кризисных ситуаций, призвал депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский («Новые люди»), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии областного Собрания.

«"Новые люди" выступают за максимально широкое использование нейросетей. Мы бы хотели, при поддержке правительства Псковской области, реализовать в регионе проект "Нейроминистр". Это будет виртуальный помощник для профильных министров и глав муниципальных округов, который будет им подсказывать базовые реалии жизни в Псковской области. Что после осени наступает зима. Что температура может опускаться ниже 15 градусов. Что снег всегда выпадает внезапно, а топить котельную мокрой щепой нельзя. Ситуация с отоплением в Заплюсье – это не случайность, жители поселков регулярно бьют тревогу, и эта ситуация заставляет задуматься, за кого они будут голосовать. Вопросы ЖКХ становятся всё острее. Мы инициировали парламентский час по тарифам, здесь ситуация также критическая. Нам нужен нейроминистр, который будет информировать граждан и отстаивать интересы региона перед ресурсоснабжающими организациями», - сказал Андрей Маковский.

Он заявил, что партия «Новые люди» является одной из немногих оппозиционных политических сил, которая выступает за цифровую свободу.

«Партия "Новые люди" - одна из немногих оппозиционных сил, которая обладает осязаемой повесткой. Под отсутствием цифровой свободы партия понимает блокировку различных мессенджеров, игры Roblox, а также мы за отказ от навязывания мессенджера МАХ, создание точек Wi-Fi. Нормальных точек, где можно подключить по номеру телефона, и не нужно при этом продавать душу дьяволу», - подытожил Андрей Маковский.