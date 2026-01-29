Парад переломанных позвоночников

Ключицы, копчики, позвоночники, руки и ноги сломали себе 53 ребенка и 16 взрослых псковичей только в этом месяце во время катания с горок. На каникулах абсолютно каждый лежащий в областной травматологии ребенок прибыл в больницу прямиком со склона. На федеральном уровне предлагают ликвидировать стихийные горки и создать безопасные, на региональном – снизить скорость ватрушек для покатушек. Где привыкли кататься псковичи, чем это заканчивается и почему даже платные горки – не страховка от травмы, в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

С горки в могилу

В России могут запретить кататься со стихийных горок. Настоящая зима с устойчивым снежным покровом наступила в европейской части страны перед Новым годом и вернула в число актуальных проблему травмирования детей во время катания. Еще во время каникул депутат Госдумы Каплан Панеш заявил о необходимости централизованно создавать места для массового катания, а стихийные — ликвидировать с помощью МЧС и полиции под ответственным взором глав муниципалитетов. Поводом для такого заявления стала трагедия в Татарстане. Катаясь с горки, 4 января в открытый канализационный люк с водой провалился мальчик. Следом туда угодил его друг, пытавшийся вытащить товарища. Оба ребенка погибли. Предположительно, крышку люка украли местные бездомные.

«Несанкционированные, то есть построенные без всякого разрешения и контроля, ледяные и снежные горки ежегодно становятся причиной травм и смертей детей по всей стране. Они появляются стихийно, часто в опасной близости от проезжей части, открытых колодцев или на неустойчивых конструкциях. Необходимо в кратчайшие сроки организовать по всей стране масштабную проверку всех мест зимнего отдыха детей», - призвал Каплан Панеш.

Депутат уточнил, что «запретов и проверок недостаточно», потому что «дети все равно будут искать себе опасные развлечения». На его взгляд власти должны заняться облагораживанием традиционных мест для катания, и не только ухаживать за такими склонами, но и проверять безопасность технических сооружений поблизости.

Уже после обнародования инициативы еще одна трагедия произошла в Подмосковье. В минувшее воскресенье, 25 января, 11-летний мальчик съехал с горки под колеса автомобиля, появившегося из-за поворота дороги. Ребенок сначала впал в кому, позднее скончался в больнице.

Народные тропы вниз

В Псковской области есть оборудованные горки на базах отдыха, функционируют центры зимнего отдыха «Снегопад» (в Пскове) и «Мальская долина» (в окрестностях Изборска). Среди наиболее известных стихийных мест для катания в областной столице можно отметить горки под храмом Василия Великого в Детском парке, у домов №№ 44 и 50 на улице Юбилейной, на Малой Сокольнице рядом с памятником Александру Невскому, Петровские бастионы в Летнем и Ботаническом саду, еще один бастион используют для катания у Покровской башни, рядом с ним для тех же целей горожане приспособили менее высокий холм под памятником 300-летия героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория.

Небольшая горка под храмом Василия Великого подходит для самых маленьких.

И, конечно, величественные склоны в Финском парке, где каждую зиму дети и взрослые ломают ключицы и позвоночники, сталкиваясь друг с другом или с деревьями, в особенности после того, как во время реконструкции 10-летней давности новые саженцы появились аккурат под местами спуска. Два года назад, в декабре 2023-го, горку в Финском парке у лестницы в конце улицы Некрасова даже огораживали сигнальной лентой, впрочем, помогло это мало. Тогда же резонансный случай произошел на улице Юбилейной, где катящийся с горки мальчик сбил с ног другого, шедшего наверх, пострадавший получил травму головы.

Каникулы в операционной

Законодателями моды на травматизм называет продавцов дутых ватрушек Евгений Васильев, главный врач Псковской детской областной клинической больницы и главный внештатный травматолог регионального министерства здравоохранения. Из-за своей геометрии тюбинги развивают громадную скорость (она тем выше, чем более увесист пассажир), не имеют систем торможения или даже ручек, из-за чего катающиеся на скорости вылетают вон при встрече с любой кочкой. Доктор Васильев новогодние праздники провел в операционной. Говорит, что до 3 января в травматологии не было ни одного пациента, а после этой даты абсолютно все без исключения прибыли прямиком с горок.

Только за январь через детскую областную больницу прошло 16 маленьких пациентов с травмами после катания на ватрушках. Ровно половина – с компрессионными переломами позвоночника. У остальных – переломы ключицы, пальцев, костей предплечья и различные рваные раны, есть один перелом бедренной кости.

Запрет одних горок в пользу других Евгений Васильев действенной мерой не считает, он уверен, что рядом тут же накатают новую.

«В продаже должны быть ватрушки из материалов, ограничивающих скорость, - настаивает Евгений Васильев. – Воском натереть или еще как-то усилить технические характеристики большинству людей будет лень. Можно начать с изменения законодательства на региональном уровне. Маркетплейсы не будут помехой, всегда можно договориться, чтобы определенные товары не доставляли в конкретный регион. Я много раз на разных площадках об этом говорил, но ситуация никак не меняется, только число травм растет, потому что сейчас ватрушка есть едва ли не у каждого».

Евгений Васильев.

Еще одно предложение врача: открыто показывать в СМИ фотографии травмированных (конечно, без лиц и персональных данных), не боясь за нежную психику детей. Напротив, именно они станут целевой аудиторией такой демонстрации. В силу возрастной тяги к подобного рода контенту, юные умы усвоят, какими бывают последствия, уверен доктор Васильев. Своим четырем детям он регулярно рассказывает о случаях из практики и не отпускает на горку без присмотра взрослых.

Оборудован и опасен

Наслышанная о драматических случаях, мать первоклассника Матвея Анна Тучинская разрешает ребенку скатываться только с маленьких горок и изредка. Никаких ватрушек, нет у Матвея даже ледянок – пластиковой сидушки с ручкой, их наличие означало бы регулярные походы на горку.

«Он хочет на горку, но я не разрешаю, - говорит женщина. - На ватрушке можно разбиться, очень много травм. У знакомой ребенок улетел, сильно поломался. Я понимаю, что запрет действует, пока сын не гуляет самостоятельно, но все-таки сейчас он в безопасности. Платные горки ничем не лучше, там тоже бывают травмы, а мне хватило того, что Матвей однажды сломал ногу в батутном центре, хотя был якобы под присмотром сотрудника».

Прежде популярные саночки сегодня не в чести.

У Дианы Морозовой, мамы детей 9 и 14 лет, другая позиция: горка может быть и неорганизованной, но безопасной.

«Я приветствую катание на горках, - заверяет женщина. - А чем еще зимой заниматься? Все лучше, чем в телефоне сидеть. Мои дети катаются, но мы живем за городом, у нас не какие-то грандиозные спуски. Я спокойна за детей, на горке всегда присутствуют родители».

Травмы можно получить и на оборудованном склоне, подтверждает Диана Морозова. Недавно в центре зимних видов отдыха ее знакомая въехала в другую катающуюся, так как из-за большего веса развила на ватрушке более высокую скорость, чем женщина, которая уже двигалась вниз – попросту догнала ту. Наличие инструкторов сверху и снизу склона никак от ситуации не уберегло. К счастью, пострадавшая, хотя и вылетела из ватрушки, отделалась испугом, но сразу же горку покинула и уехала домой.

За январь в Пскове в результате катания с горок травмировано 25 взрослых. Основные повреждения: ушибы поясничной области, конечностей, переломы рук и ног, копчика.

Пока что в арсенале борцов с «горочным» травматизмом есть штраф на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 500-2000 рублей. Это в теории. К тому же, если травмируется взрослый, спросить и вовсе не с кого. На практике продолжается парад переломанных позвоночников, ключиц, копчиков и бедренных костей.

Юлия Магера