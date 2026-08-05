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Точку общепита на псковском вокзале оштрафовали на 20 тысяч рублей

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После проверки Псковской транспортной прокуратуры на железнодорожном вокзале устранены нарушения при оказании услуг общественного питания, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения на железнодорожном вокзале Пскова. По итогам установили, что в здании вокзала индивидуальный предприниматель организовал общественное питание с нарушением температурных условий и сроков хранения готовой продукции.

Псковский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 1 ститьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

После вмешательства надзорного органа нарушения устранили. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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