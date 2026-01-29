Дом молодежи Пскова отметил первый день рождения

В Доме молодежи Пскова прошли праздничные мероприятия в честь одного года со дня открытия. Были приглашены общественные организации, НКО и партнеры, которые на базе Дома молодежи реализуют свои проекты, проводят события и помогают в реализации идей, рассказали Псковской Ленте Новостей Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.
Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
Для гостей мероприятия были организованы интерактивные зоны и неформальный квиз. Всем представителям организаций и партнеров Дома молодежи вручили благодарственные письма за сотрудничество.
В Псковской области на базе Дома молодежи одним из первых в стране был открыт Международный клуб дружбы. На сегодняшний день участниками клуба являются более 200 человек, а их гостями в рамках реализации международных проектов и программ стали молодые люди из 49 стран мира.
Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы, открытый также на базе Дома молодежи, собрал более 700 волонтеров, сопроводивших более 350 патриотических мероприятий.
В Доме молодежи располагаются Школа креативных индустрий, региональное отделение Движения Первых, комитет семей воинов Отечества и Молодежный кадровый центр. Ежедневно в Доме молодежи проходят мероприятия различной направленности – от небольших патриотических акций до Международных форумов.
Напомним, Дом молодежи был открыт 25 января 2025 года благодаря победе во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».