Дом молодежи Пскова отметил первый день рождения

В Доме молодежи Пскова прошли праздничные мероприятия в честь одного года со дня открытия. Были приглашены общественные организации, НКО и партнеры, которые на базе Дома молодежи реализуют свои проекты, проводят события и помогают в реализации идей, рассказали Псковской Ленте Новостей Центре молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Фотографии: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области





Для гостей мероприятия были организованы интерактивные зоны и неформальный квиз. Всем представителям организаций и партнеров Дома молодежи вручили благодарственные письма за сотрудничество.

«День рождения Дома молодежи – событие для всех нас очень важное. Дом молодежи – это воспитательное пространство, которое за этот год стало центром притяжения для молодых людей, местом, где они реализуют свои идеи, развивают таланты и находят единомышленников – со дня открытия Дом молодежи посетило более 30 000 молодых людей. Друзья, спасибо, что весь этот год вы были с нами. Вы всегда были рядом, всегда откликались на все наши инициативы. В этом году для молодёжи Псковской области появится ещё одно уникальное пространство – это Дом молодёжи в городе Великие Луки», – обратился с приветственным словом к присутствующим министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

В Псковской области на базе Дома молодежи одним из первых в стране был открыт Международный клуб дружбы. На сегодняшний день участниками клуба являются более 200 человек, а их гостями в рамках реализации международных проектов и программ стали молодые люди из 49 стран мира.

Центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы, открытый также на базе Дома молодежи, собрал более 700 волонтеров, сопроводивших более 350 патриотических мероприятий.

«Очень радостно и волнительно видеть, как пространство, в которое ты и твои коллеги вкладываете все свои силы, с каждым днём наполняется смыслом, наполняется вашими эмоциями, вашими мероприятиями. Спасибо вам большое, дорогие наши партнёры, коллеги, друзья. Спасибо нашей молодежи за то, что вы приходите, за то, что вы нам доверяете, без вас все это не имело бы смысла», – подчеркнула руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева.

В Доме молодежи располагаются Школа креативных индустрий, региональное отделение Движения Первых, комитет семей воинов Отечества и Молодежный кадровый центр. Ежедневно в Доме молодежи проходят мероприятия различной направленности – от небольших патриотических акций до Международных форумов.

Напомним, Дом молодежи был открыт 25 января 2025 года благодаря победе во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых».