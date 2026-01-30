 
Общество

«Диктант Победы» напишут 24 апреля в Псковской области

0

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» пройдет 24 апреля. Об этом сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Информация опубликована в Telegram-канале регионального отделения партии.


Фото: «Единая Россия. Псковская область» / Telegram

«Мы стремимся постоянно повышать вовлеченность, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества», — сказал Сергей Нарышкин.

Напомним, в прошлом году участниками «Диктанта Победы» стали 2,7 миллиона человек. Тестирование прошло во всех регионах России, кроме того, в разных точках планеты открылись десятки тысяч локаций для проверки знаний о событиях и личностях Великой Отечественной войны. В Псковской области участников «Диктанта» в прошлом году приняли 95 таких площадок. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026