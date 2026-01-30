«Диктант Победы» напишут 24 апреля в Псковской области

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» пройдет 24 апреля. Об этом сообщил председатель общественного совета партпроекта «Историческая память», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Информация опубликована в Telegram-канале регионального отделения партии.



Фото: «Единая Россия. Псковская область» / Telegram

«Мы стремимся постоянно повышать вовлеченность, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества», — сказал Сергей Нарышкин.

Напомним, в прошлом году участниками «Диктанта Победы» стали 2,7 миллиона человек. Тестирование прошло во всех регионах России, кроме того, в разных точках планеты открылись десятки тысяч локаций для проверки знаний о событиях и личностях Великой Отечественной войны. В Псковской области участников «Диктанта» в прошлом году приняли 95 таких площадок.