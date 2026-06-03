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В структуру Детской областной больницы включили два бывших санатория

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Завершилась реорганизация Детской областной клинической больницы и санаториев «Великолукский» и «Гороховое озеро», сообщили в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Детская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Теперь в структуре Детской областной клинической больницы работают два новых филиала: филиал №1 — бывший санаторий «Гороховое озеро», заведующий Сергей Григорьев, и филиал №2 — бывший санаторий «Великолукский», заведующая — Людмила Королева.

Ключевая задача новых филиалов — реабилитация детей Псковской области. Работа будет выстраиваться с опорой на современные подходы, в том числе в рамках национальных проектов.

«Мы уверены, что эти изменения позволят сделать медицинскую помощь детям ещё более доступной и качественной!» — комментируют в детской больнице.
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