В структуру Детской областной больницы включили два бывших санатория

Завершилась реорганизация Детской областной клинической больницы и санаториев «Великолукский» и «Гороховое озеро», сообщили в группе больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Детская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Теперь в структуре Детской областной клинической больницы работают два новых филиала: филиал №1 — бывший санаторий «Гороховое озеро», заведующий Сергей Григорьев, и филиал №2 — бывший санаторий «Великолукский», заведующая — Людмила Королева.

Ключевая задача новых филиалов — реабилитация детей Псковской области. Работа будет выстраиваться с опорой на современные подходы, в том числе в рамках национальных проектов.