В псковской поликлинике прошло первое занятие Школы артериальной гипертензии

Кардиолог Юлия Башак рассказала пациентам про то, о чём они часто не успевают спросить на обычном приёме, в рамках первого занятия Школы артериальной гипертензии, которое прошло вчера, 2 июня, в Псковской городской поликлинике, сообщило министерство здравоохранения Псковской области в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: министерство здравоохранения Псковской области / Max

На первом занятии кардиолог Юлия Башак рассказала, что такое «рабочее давление» и почему 120 на 80 — не норма для всех, как правильно измерять давление дома (оказывается, многие делают это с ошибками), почему диета при гипертонии работает не хуже таблеток, а также, как распознать первые признаки приближающегося криза и как его предотвратить.

«Участники задавали много вопросов — про соль, про баню, про утренние скачки давления. Видно, что тема действительно волнует», — комментируют в министерстве.

Следующие занятия в рамках Школы артериальной гипертензии состоятся 9 и 16 июня в 17:30. Тема следующей встречи: физическая активность при гипертонии и ведение дневника давления. Записаться можно через личные сообщения группы поликлиники.



Школы здоровья проводятся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».