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Львиные зевы, агератумы и бархатцы высадили в Великих Луках в рамках акции

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Под девизом «Дети — цветы жизни» прошла ежегодная акция по посадке цветов. Всего в рамках мероприятия участники высадили более 1,5 тысячи растений на городскую клумбу, сообщили в группе «Молодёжь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте». 

Фотографии: Валерия Капралова

«Дети — настоящее украшение нашего мира, а цветы делают его ещё прекраснее», — уверены участники акции.

Взрослые вместе с детьми высадили более 1,5 тысячи цветов на городскую клумбу. «Львиный зев, агератум, бархатцы уже совсем скоро будут радовать горожан!» — комментируют участники акции.

«Большое спасибо всем, кто нашёл время и пришёл — вместе мы сделали наш город чуточку прекраснее!» — отмечают организаторы мероприятия. 

 


В акции по высадке цветов на городской клумбе приняли участие «Движение Первых» города Великие Луки, «Российский союз сельской молодёжи» Псковской области, патриотический клуб «Я горжусь» ВЛГАФК, Ассоциация ветеранов СВО города Великие Луки, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, Юнармия города Великие Луки, а также «Навигаторы детства» Псковской области.

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