В последнюю неделю января аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 17 выездов

С 26 января по 1 февраля спасательные подразделения региона зафиксировали 17 выездов на различные происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Псковской области.

Фото: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»

Основная часть — восемь случаев — связана с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасатели также дважды выезжали на водные объекты, в том числе для обеспечения жизнедеятельности жителей островных территорий. Ещё три выезда были связаны с прочими аварийными ситуациями, включая техническую помощь населению.

Особое внимание вызывает количество ложных вызовов — за неделю их зафиксировано четыре.

В управлении напомнили, что за ложный вызов предусмотрена административная и уголовная ответственность.