Великие Луки войдут в новую сеть прямого железнодорожного сообщения с Беларусью

В ближайшие годы жители Великих Лук получат прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с белорусскими городами Полоцк и Витебск. Об этом объявил министр транспорта России Андрей Никитин по итогам заседания Совета министров Союзного государства, сообщили официальном Telegram-канале правительства РФ.

Видео: официальный Telegram-канал правительства РФ

Хотя запуск первых маршрутов — Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск — запланирован уже на апрель 2026 года, дальнейшее расширение трансграничных пригородных перевозок включит и Псковскую область. В числе перспективных направлений — прямые поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск, что значительно упростит поездки для жителей приграничья.

Сейчас пассажирам, пересекающим границу между Россией и Беларусью, приходится делать пересадку: с российского состава на белорусский и наоборот. Новое сообщение ликвидирует эту неудобную процедуру, сократив время в пути и снизив стоимость проезда.

По оценкам Минтранса, за три года новые маршруты привлекут свыше 110 тысяч дополнительных пассажиров. Перевозки будут организованы на современном комфортабельном подвижном составе, а льготы для пассажиров — синхронизированы между странами.

Для реализации проекта уже разработан проект декрета Союзного государства, а также единые правила перевозок. В 2025 году железнодорожным транспортом между Россией и Беларусью было перевезено свыше 3 миллионов пассажиров, что подчёркивает востребованность таких связей, заключили в правительстве.

Напомним, пассажирское сообщение в белорусский город Алеща из Великих Лук и Новосокольников по упрощенной процедуре пограничного контроля было запущено 5 июня 2024 года.