Посвященные освобождению памятные мероприятия стартовали в Гдовском округе

Памятные мероприятия, посвящённые освобождению населённых пунктов Гдовского округа от немецко‑фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, стартовали сегодня на территории муниципального округа, сообщается в группе «Депутаты Гдовского МО (Единая Россия)» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня состоялся митинг, посвящённый освобождению деревни Добручи.

4 февраля памятные мероприятия пройдут в Гдове. В 12:00 состоится шествие от администрации Гдовского округа (Гдов, улица Карла Маркса, 39), в 12:20 — памятный митинг, посвящённый освобождению города Гдова от немецко‑фашистских захватчиков (Гдов, площадь 25‑го Октября, братские захоронения). В 13:00 — концерт хоровой музыки. Концертный хор Санкт‑Петербурга (Центральный дом культуры Гдова, улица Ленина, 1), в 16:30 пройдет открытие передвижной выставки Псковского музея радио (ЦДК Гдова).

6 февраля мероприятия запланированы в селе Чернёво: в 12:50 — шествие от администрации сельского поселения (село Чернёво, Гдовское шоссе, дом 5), в 13:00 — митинг, посвящённый освобождению села Чернёво (обелиск), в 13:30 — урок мужества «Страницы истории партизанского края» (Дом культуры, Гдовское шоссе, дом 3).

В Спицино митинг, посвящённый освобождению деревни, состоится 7 февраля в 12:00.

11 февраля в 14:00 пройдет митинг, посвящённый освобождению деревни Самолва, в 15:00 — концерт Гдовской музыкальной школы (Самолвовский дом культуры).

Митинг у памятника погибшим землякам в Островцах запланирован 12 февраля в 12:00.

13 февраля мероприятия пройдут в поселке Ямм: в 11:00 — пробег на лыжах от Поля Памяти «Лыжня» до посёлка Ямм, в 12:00 — митинг, посвящённый освобождению села Ямм (братские захоронения), в 13:00 — концерт (Яммский дом культуры).

«Приглашаем земляков и гостей муниципального округа принять участие в памятных мероприятиях: почтить память героев минутой молчания, возложить цветы к мемориалам и выразить благодарность ветеранам за их подвиг», - отметили гдовские депутаты.

Сохранение исторической памяти – ключевое направление «Народной программы» партии. Активисты и сторонники «Единой России» реализуют партийный проект «Историческая память», в рамках которого организуют памятные мероприятия в день освобождения городов и поселков Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.