Более 650 организаций попали в реестр недобросовестных работодателей

В реестре работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости, уже числится 656 компаний, подсчитали «Известия». Такой перечень ведет Роструд с 2025 года.

Чаще всего нарушения фиксируются в сферах торговли, общественного питания, строительства, логистики, клининга и охранных услуг, отметила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. Как полагает эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, многие из этих предприятий относятся к малому и микробизнесу, имеют низкую капиталоемкость и работают в условиях жесткой конкуренции. Всё это создает серьезное давление на издержки, в том числе на фонд оплаты труда, что подталкивает работодателей к минимизации расходов через неформальное трудоустройство, «серые» схемы оплаты и игнорирование социальных гарантий.

Попадание компании в реестр сигнализирует потенциальным сотрудникам о недобросовестности работодателя, отмечает доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Татьяна Подольская отмечает, что главная задача — не просто увеличивать количество записей в реестре, а сделать его реально работающим инструментом, способным сдвинуть баланс издержек и выгод работодателей в сторону легальной занятости. При этом в России на сегодня от 10 до 15 млн человек трудятся неофициально или получают часть дохода «в серую», добавила Софья Лукинова.