В администрации Великих Лук состоялась встреча с участниками программы «Время героев»

Встреча, организованная в рамках федеральной программы «Время героев», состоялась в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Администрация города Великие Луки в рамках стажировки участников федеральной программы «Время героев» первой среди муниципальных образований Псковской области приняла у себя участников программы — Героев Российской Федерации, участников специальной военной операции.

Модератором мероприятия выступила заместитель главы администрации по социальным вопросам Екатерина Семёнова. В начале встречи она отметила важность визита и представила почётных гостей: Героя Российской Федерации и кавалера двух орденов Мужества Константина Широкова и дважды кавалера ордена Мужества Вадима Быкова. Основной темой обсуждения стала работа органов местного самоуправления по взаимодействию с участниками специальной военной операции и их семьями.

В ходе мероприятия было отмечено, что в городе Великие Луки на постоянной основе проводится системная работа по реализации комплекса мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Оказывается материальная, бытовая, юридическая и психологическая помощь, активно используется межведомственное взаимодействие в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры, а также ресурсы волонтёрского движения.

В 2025 году администрация города оказала материальная помощь для приобретения дров участникам СВО и членам их семей — поступило три обращения, все они были отработаны, каждому заявителю выделены денежные средства в размере 12 тысяч рублей.

Также за прошлый год участникам специальной военной операции предоставлены три помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования (всего с 2023 года — девять). Кроме того, три жилых помещения были предоставлены детям-сиротам и лицам из их числа, принимающим участие в СВО, вне очереди (всего с 2023 года — шесть).

А жене погибшего участника специальной военной операции Екатерине Горбуновой, в соответствии с законодательством Псковской области, был предоставлен в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Отдельное внимание уделяется вовлечению ветеранов СВО и членов их семей в общественную, спортивную и культурную жизнь города. Администрация города оказывает содействие в организации спортивных мероприятий, поездок на соревнования, проведении торжественных и памятных мероприятий.

О работе в сфере культуры рассказала председатель комитета культуры Елена Савченко. Спортивную составляющую социальной адаптации осветил председатель комитета по спорту и физической культуре Сергей Чечелов. О мерах поддержки в системе образования проинформировала начальник управления образования Виктория Крюкова.

Также было отмечено тесное взаимодействие администрации города с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и региональной общественной организацией ветеранов СВО. О деятельности фонда рассказала социальный координатор Татьяна Щеблыкина, о работе Ассоциации ветеранов СВО — участник специальной военной операции Михаил Бразин.

В рамках празднования Дня освобождения города трое участников специальной военной операции были награждены медалью «Великие Луки — город воинской славы» за активную патриотическую работу с молодёжью и активную общественную деятельность. Среди награждённых — Михаил Бразин и Алексей Харитонов.

В завершение встречи с напутственным словом выступили участники федеральной программы «Время героев» Константин Широков и Вадим Быков. Подводя итоги мероприятия, Екатерина Семёнова поблагодарила всех участников за плодотворную работу и предложила продолжить встречу возложением цветов к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову в преддверии 102-й годовщины со дня его рождения, а также посещением тематической выставки в краеведческом музее.