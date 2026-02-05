 
Общество

Врач призвал россиян вернуться к простой домашней еде

Телеврач Александр Мясников резко высказался о пищевых привычках современных россиян и предупредил о последствиях, к которым может привести увлечение готовой и переработанной едой. По его словам, страна рискует повторить путь США, где проблемы с ожирением и диабетом давно приняли масштаб эпидемии.

В своём Telegram-канале Мясников предложил вспомнить советский подход к питанию. Он отметил, что над меню времён СССР часто иронизируют — борщи, котлеты, компоты и обязательный «рыбный день» — но именно такая простая еда позволяла сохранять здоровье миллионов людей. По данным врача, в советское время лишний вес имели около 15% населения, тогда как сегодня этот показатель в России вырос почти втрое и достиг 44%. Сахарный диабет, по его словам, тогда встречался в десять раз реже.

Доктор подчеркнул, что ключевая разница заключается не в эпохе, а в составе рациона. Люди раньше готовили сами, используя доступные и понятные продукты — курицу, мясо, картофель, крупы, овощи. Ультрапереработанная пища практически отсутствовала в повседневной жизни. Сейчас же, считает Мясников, россияне всё чаще заменяют домашнюю еду доставкой и полуфабрикатами, насыщенными сахаром, солью и скрытыми жирами.

Врач призвал хотя бы частично «вернуться в СССР» — не в быту и не в идеологии, а именно на собственной кухне. По его мнению, это может стать простым и действенным шагом к профилактике ожирения и диабета. В противном случае, предупреждает Мясников, пищевая индустрия и сервисы доставки окончательно сформируют у людей малоподвижный образ жизни и вредные привычки в еде.

В завершение он образно отметил, что отказ от простого домашнего питания может привести к тому, что россияне превратятся в тех самых «желеобразных американцев», над которыми раньше привыкли шутить, но чьи проблемы со здоровьем сегодня уже перестали быть смешными, пишет Cher-poisk.ru.

