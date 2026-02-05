 
Общество

Семь псковских команд участвовали в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

В Санкт-Петербурге завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Семь семей из Псковской области приняли участие в очных испытаниях, соревнуясь за право выйти в финал, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе президентской платформы.

На полуфинале собрались 272 семьи из всех регионов Северо-Западного федерального округа — всего 1418 человек. Участники прошли серию интеллектуальных, творческих и спортивных заданий, объединённых темой «Быть семьёй». Среди них — конкурсы на знание культурного кода России, мастер-классы по созданию оберегов и семейных открыток, настольные игры и экскурсии.

Помимо псковских семей, в соревнованиях участвовали 133 команды из Санкт-Петербурга, по 28 — из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, 12 — из Новгородской, 11 — из Республики Коми, 10 — из Мурманской, 9 — из Калининградской, 3 — из Ненецкого автономного округа и Республики Карелия. Самым юным участникам — 5 лет, самым старшим — 87.

 

Церемония награждения победителей полуфинала состоится 7 февраля. Шесть семей из Северо-Запада получат возможность выступить на финале, где разыграют 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. 

Финал пройдёт 8 июля в Москве, а следующий полуфинал — в Москве с 13 по 16 марта для семей Центрального федерального округа. Всего во втором сезоне конкурса зарегистрировались 196 576 семей из 89 регионов России и 82 стран мира.

