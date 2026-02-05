Мошенникам удалось взломать страницу врио министра спорта Псковской области

Временно исполняющая обязанности министра спорта Псковской области Галина Овсова стала жертвой кибермошенников — её личная страница в социальной сети была взломана. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

На взломанной странице появился скрин сообщения о зачислении 143 865 рублей на банковский счёт через маркетплейс.

«Да, у меня сегодня была заблокирована страница в связи с рассылкой какого‑то спама. Сейчас я доступ восстановила. Предупреждение о взломе поступило ориентировочно в 15 часов», — рассказала Галина Овсова.

В настоящий момент доступ к странице врио министра восстановлен.