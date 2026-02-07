Александр Козловский: Добровольчество – это не разовая акция, а ежедневный труд души

Форум добровольцев Пскова – важная и по-настоящему душевная площадка, где собираются люди, для которых помощь ближнему стала делом жизни. Так о мероприятии в своем Telegram-канале отозвался Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

«Тема форума в этом году особенно значима – поддержка ветеранов СВО и членов их семей. За этими словами стоят судьбы людей, их надежды, тревоги и вера в то, что рядом есть те, кто готов подставить плечо. Добровольчество – это не разовая акция, а ежедневный труд души, искреннее служение и высокая гражданская ответственность. Именно такие инициативы формируют прочный фундамент доверия, милосердия и единства в обществе», - написал Александр Козловский.

Отдельные слова благодарности он высказал митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею за постоянное пастырское внимание к добровольческому движению и духовную поддержку волонтёров. Также Александр Козловский поблагодарил руководство Псковского государственного университета за неизменную поддержку форума: «Участие вуза в развитии добровольчества – это вклад в воспитание молодёжи в духе служения людям и обществу».

На мероприятии добровольцам вручили награды и грамоты, что, по мнению депутата, стало заслуженным признанием их огромного вклада и самоотверженной работы.

«Искренне признателен всем добровольцам за неравнодушие, силу характера и верность выбранному пути. Их труд возвращается людям надеждой и уверенностью в завтрашнем дне. Благодарю каждого за энергию, человечность и готовность быть рядом там, где это особенно необходимо», - заключил Александр Козловский.