 
Общество

Александр Козловский: Добровольчество – это не разовая акция, а ежедневный труд души

0

Форум добровольцев Пскова – важная и по-настоящему душевная площадка, где собираются люди, для которых помощь ближнему стала делом жизни. Так о мероприятии в своем Telegram-канале отозвался Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

«Тема форума в этом году особенно значима – поддержка ветеранов СВО и членов их семей. За этими словами стоят судьбы людей, их надежды, тревоги и вера в то, что рядом есть те, кто готов подставить плечо. Добровольчество – это не разовая акция, а ежедневный труд души, искреннее служение и высокая гражданская ответственность. Именно такие инициативы формируют прочный фундамент доверия, милосердия и единства в обществе», - написал Александр Козловский.

Отдельные слова благодарности он высказал митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею за постоянное пастырское внимание к добровольческому движению и духовную поддержку волонтёров. Также Александр Козловский поблагодарил руководство Псковского государственного университета за неизменную поддержку форума: «Участие вуза в развитии добровольчества – это вклад в воспитание молодёжи в духе служения людям и обществу».

На мероприятии добровольцам вручили награды и грамоты, что, по мнению депутата, стало заслуженным признанием их огромного вклада и самоотверженной работы. 

«Искренне признателен всем добровольцам за неравнодушие, силу характера и верность выбранному пути. Их труд возвращается людям надеждой и уверенностью в завтрашнем дне. Благодарю каждого за энергию, человечность и готовность быть рядом там, где это особенно необходимо», - заключил Александр Козловский.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026