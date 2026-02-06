Форум добровольцев проходит в Пскове

В Пскове, в актовом зале ПсковГУ проходит Форум добровольцев, организованный Всемирным Русским Народным Собором, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Мероприятие стартовало около 18:00 и началось с молебна. Митрополит Псковский и Порховский Матфей поприветствовал участников и гостей форума:

«Уважаемые представители государственной власти, честные отцы, дорогие организаторы и гости форума, братья и сестры! Сердечно приветствую всех вас в Псковском государственном университете на втором псковском Форуме добровольцев. Сегодня здесь собрались те, чьи сердца отзывчивы на чужую беду, чьи руки готовы бескорыстно служить ближнему, творя тем самым самое важное и угодное Богу дело — дело милосердия. Ваш труд, ваше горение души — это живое свидетельство любви, которая является сутью христианской веры. Сегодняшний день предоставляет нам прекрасную возможность выразить вам общую благодарность и поддержку. Священное Писание говорит нам словами самого Господа: "Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне". Эти евангельские слова являются вечным ориентиром для каждого, кто хочет идти путём добра. Вы, дорогие добровольцы, в своих каждодневных подвигах в больницах, домах престарелых, помогая детям и семьям защитников Отечества, в поддержке страждущих, в буквальном смысле исполняете эту заповедь, служа самому Христу в лице каждого нуждающегося человека. Ваше служение — это современное выражение древней христианской традиции милосердия, которая всегда жила на Псковской земле, славившейся своими святыми подвижниками. Пусть Господь укрепляет вас в этом благодатном служении, дарует вам силы, терпение и радость. От всей души желаю вам плодотворной работы форума, чтобы это общение вдохновило нас на новые дела во славу Божию и на пользу нашего древнего и любимого края и всего Отечества нашего. Призываю Божье благословение на ваши труды».

С приветственным словом выступил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский:

«Уважаемые друзья! Сегодня я рад приветствовать всех вас, собравшихся здесь по зову сердца и совести. Добровольчество — это не просто помощь, это ежедневный труд, выраженный в искреннем служении людям и ответственности за тех, кто рядом. Ваше неравнодушие, готовность поддержать и прийти на помощь формируют прочный фундамент человеческого доверия, милосердия и гражданского единства. Особые слова благодарности я хочу выразить митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею за постоянное пасторское внимание к добровольческому движению. Вручение наград волонтёрам именно Владыкой — это высокая духовная оценка вашего труда и подтверждение неразрывной связи добровольчества с традициями милосердия и любви к ближнему. Отдельно хочу поблагодарить руководство Псковского государственного университета, в лице врио ректора Сергея Михайловича Николаева. Уже второй год вуз принимает форум на своих площадках. Это важный и ценный вклад в развитие добровольчества, свидетельство активной гражданской позиции университета и его участия в воспитании молодёжи в духе служения людям и обществу. Искренне благодарю всех добровольцев за самоотдачу и верность выбранному пути. Пусть ваши добрые дела возвращаются к вам сторицей, а рядом всегда будут единомышленники. Желаю крепкого здоровья, сил и вдохновения для новых дел на благо людей и нашего родного Псковского края. Спасибо!». Депутат вручил благодарственное письмо митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею.

Министр по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев также обратился к присутствующим с речью:

«Дорогие друзья! С самых первых дней начала специальной военной операции сотни и тысячи жителей Псковской области объединились в Народный фронт. Все вместе мы оказываем всестороннюю помощь нашим участникам специальной военной операции, их семьям и родственникам. В каждом муниципальном образовании Псковской области открыто 26 муниципальных штабов. Штабы "Мы вместе" активно занимаются сбором гуманитарной помощи. На сегодняшний день в зону специальной военной операции от штаба "Мы вместе" направлено более 2000 тонн гуманитарного груза. Эта помощь неоценима для наших бойцов. Прямо сейчас в зоне проведения специальной военной операции работает группа наших добровольцев, которые помогают в медицинских учреждениях, леча наших раненых солдат. С прошлого года нашей организацией — Центром молодёжи общественных инициатив — была определена функция консолидирования всех усилий по развитию добровольческого движения в Псковской области. На сегодняшний день десятки тысяч человек вовлечены в эту деятельность. Я хочу выразить огромную благодарность каждому из вас. Ваш вклад в поддержку наших бойцов неоценим. Спасибо вам огромное и искренне! Псковская область своим участием доказывает, что мы являемся одной из ведущих областей в стране, которая открытым сердцем помогает нашим солдатам. В рейтинге Всероссийского ОНФ по помощи Псковская область находится на первом месте. Этот факт подтверждает, что вклад каждого из вас свидетельствует о нашей готовности защищать суверенитет нашей страны. Находясь в тылу, мы активно помогаем нашим бойцам. Спасибо каждому из вас!».

На мероприятии проходит награждение, которое проводит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Форум сосредоточили на сотрудничестве «Единой России» и Псковской епархии в области воспитания и укрепления нравственных ориентиров в обществе. Участники акцентируют внимание на проведении совместных мероприятий, направленных на формирование ответственной гражданской позиции, уважения к традиционным ценностям и историческому наследию.