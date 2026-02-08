 
Умер фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

0

Вокалист и основатель рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд в субботу скончался в возрасте 47 лет, причиной стал рак, сообщили его коллеги по группе.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о том, что основатель, вокалист и автор песен 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет», - говорится в сообщении группы в ее аккаунте в соцсети Instagram*.

По словам коллектива, музыкант ушел из жизни в присутствии семьи, причиной смерти стал рак.

В марте 2025 года Арнольд объявил детали заболевания, которое позже привело к его кончине: ему поставили диагноз «светлоклеточная карцинома почки с метастазами в легкие», четвертая стадия.

Исполнитель был вокалистом группы 3 Doors Down с момента ее основания в 1996 году. Коллектив известен музыкой в стилях пост-гранж и хард-рок. На протяжении карьеры группа записала шесть студийных альбомов, четыре из которых продались мировым тиражом с более чем 1 миллионом копий. Группа дважды номинировалась на премию «Грэмми» за песни Kryptonite и When I'm Gone.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

