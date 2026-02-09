В СОЦПРОФ выступили за включение декретного отпуска в льготный стаж для досрочной пенсии

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают предложение включить декретный отпуск (отпуск по уходу за ребенком) в льготный (специальный) стаж, который дает право на досрочную пенсию педагогам, медикам, работникам культуры и другим категориям. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В начале февраля в Госдуме подняли вопрос о необходимости устранить существующие ограничения. Сейчас период ухода за ребенком до 1,5–3 лет включается в общий страховой стаж и влияет на размер пенсии (с 2026 года — без прежнего лимита в 6 лет суммарно), но для льготного стажа, необходимого для досрочного выхода на пенсию, эти периоды часто не засчитываются или засчитываются с жесткими условиями (например, только если декрет начался до октября 1992 года). Это приводит к тому, что многие женщины, родившие детей во время работы в школе, больнице или детском саду, теряют право на досрочную пенсию или получают ее позже.

Депутаты предлагают закрепить норму, по которой отпуск по уходу за ребенком будет полностью входить в специальный стаж без привязки к датам и без переходных ограничений. Параллельно звучат предложения увеличить количество пенсионных коэффициентов (баллов) за период ухода за детьми: не менее 2,7 балла за первого ребенка, 5,4 — за второго и 8,1 — за третьего и последующих. Такие меры, по мнению инициаторов, станут дополнительной поддержкой семьям и помогут компенсировать женщинам «выпадающие» годы из-за материнства.

Сергей Вострецов давно выступает за усиление социальной защиты семей и работников бюджетной сферы:

«Мы в СОЦПРОФ последовательно отстаиваем интересы миллионов российских женщин, которые совмещают материнство и важнейшую общественную работу — в образовании, здравоохранении, социальной защите. Сегодня декретный отпуск часто становится «наказанием» для карьеры и пенсии: годы, посвященные воспитанию детей, фактически вычеркиваются из льготного стажа, и женщина вынуждена работать дольше, чтобы выйти на досрочную пенсию. Это несправедливо и демографически вредно. Мы полностью поддерживаем законодательную инициативу по включению всего периода ухода за ребенком в специальный стаж без каких-либо ограничений и искусственных барьеров. Более того, считаем необходимым повысить пенсионные коэффициенты за детей и ввести дополнительные стимулы для многодетных матерей. Государство должно ценить труд матери не на словах, а на деле — через реальные пенсионные гарантии. Только так мы сможем одновременно поддерживать рождаемость и сохранять кадровый потенциал в ключевых отраслях социальной сферы».

Такая позиция профсоюзов перекликается с недавними изменениями в пенсионном законодательстве: с 1 января 2026 года периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет полностью засчитываются в страховой стаж без прежних ограничений, что уже улучшило положение многодетных родителей. Однако для досрочной пенсии по льготным спискам требуется отдельная норма — именно ее сейчас и продвигают. Если инициатива будет принята, это станет значимым шагом в сторону большей социальной справедливости и реальной поддержки работающих матерей в России.