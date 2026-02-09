Торжественное собрание в честь Дня российской науки прошло в ПсковГУ. ФОТО

Торжественное собрание научно-педагогического коллектива, посвященное Дню российской науки, состоялось в Псковском государственном университете 9 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ученых и гостей приветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она зачитала слова благодарности от главы региона, в которых тот отметил вклад псковских исследователей в развитие передовых областей знаний.

«Практически во всех передовых областях мы можем наблюдать новые открытия и изобретения, и Псковской государственный университет не отстает от этих тенденций. Но за всеми цифрами и фактами стоят люди, поэтому хочу выразить искреннюю благодарность каждому исследователю за неустанный поиск, смелость мысли, преданность своему научному делу. Вы не только создаете будущее нашего региона, но и воспитываете научную смену. Дорогие друзья, пусть этот праздник вдохновляет на яркие открытия, освоение новых горизонтов на благо Псковской области и страны. Желаю здоровья, счастья, интересных памятных задач и творческого вдохновения», — говорилось в обращении губернатора.

Центральной частью мероприятия стало награждение ученых, добившихся значительных успехов по итогам 2025 года.

Благодарственными письмами правительства Псковской области были отмечены:

Ольга Серова – профессор кафедры гражданского права и процесса, первый проректор Псковского государственного университета;

Татьяна Никитина – профессор кафедры образовательных технологий Псковского государственного университета;

Анатолий Филимонов – профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета;

Мая Муратова – старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика», начальник сектора научных грантов и программ Псковского государственного университета.

Благодарности Псковского областного Собрания депутатов получили:

Любовь Головина – доцент кафедры образовательных технологий Псковского государственного университета;

Наталья Пителина – старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика», начальник научно-организационного отдела Псковского государственного университета;

Ангелина Штацкая– старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета.

Почетных грамот министерства образования Псковской области удостоены:

Василий Фролов – доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, начальник управления научно-исследовательской деятельности Псковского государственного университета;

Михаил Балог – доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Псковского государственного университета;

Игорь Егоров – научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Псковского государственного университета.

Также состоялось вручение внутренних наград университета. Почетное звание «Профессор Псковского государственного университета» присвоено Андрею Манакову, профессору кафедры географии. Ученое звание доцента получила Ирина Баева, доцент кафедры европейских языков.

Почетными грамотами и благодарностями ПсковГУ были отмечены более двадцати ученых, преподавателей и сотрудников университета, включая представителей Передовой инженерной школы гибридных технологий.

Творческим подарком для участников собрания стало выступление академического хора Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Завершит программу дня научно-проектный интенсив для молодых ученых Псковской области.