Дмитрий Яковлев встретился с Молодежным советом завода «Титан-Полимер»

Встреча актива Молодежного совета завода «Титан-Полимер» с министром молодежной политики Псковской области Дмитрием Яковлевым состоялась на заводе 9 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В мероприятии приняли участие генеральный директор завода Борис Табаев и руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области Елизавета Зайцева.

Руководство предприятия представило информацию о перспективах развития инвестиционного проекта, который предусматривает строительство завода по производству ПЭТ- и ПБТ-гранулята, создание Инжинирингового центра, программы привлечения молодых специалистов и сотрудничество с образовательными организациями региона. 

Особое внимание уделили деятельности Молодежного совета. Руководство обозначило ключевые задачи актива, такие как участие в формировании корпоративной культуры, развитие профессиональных компетенций молодых сотрудников и подготовка проектных инициатив в производственной, социальной и событийной сферах. Также представили действующие направления работы и планы по расширению вовлеченности молодежи в общественную и корпоративную активность.

Представители министерства и центра молодежи рассказали членам Молодежного совета о региональных и федеральных мероприятиях 2026 года, возможностях участия в форумах, грантовых программах и проектах добровольческих центров.

«Организация Молодежного совета на предприятии «Титан-Полимер» – яркий пример эффективной коммуникации бизнеса и молодого поколения. Сегодня мы наблюдаем, как современные предприятия осознают значимость вклада молодых профессионалов в решение стратегических задач. Убежден, что работа Совета станет эффективной площадкой для самореализации молодых специалистов, позволит раскрыть их профессиональный потенциал и внесет значительный вклад в социальную и экономическую жизнь региона. Со своей стороны, министерство видит большие перспективы взаимодействия с Молодежным советом завода «Титан-Полимер» и по этим направлениям», - отметил Дмитрий Яковлев. 
Борис Табаев добавил: «Сотрудники предприятия активно участвуют в общественных и экологических проектах региона. Взаимодействие с министерством молодежной политики и центром молодежи позволит расширить спектр инициатив, включиться в областные и федеральные программы, а членам Молодежного совета получить дополнительные возможности развития общественных компетенций».
