Умер знаменитый адвокат Генрих Падва, повлиявший на отмену смертной казни в России

На 95-м году жизни скончался заслуженный юрист России Генрих Падва. Об этом сообщил российский адвокат Максим Пашков в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931–09.02.2026», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Благодаря работе юриста в России ввели мораторий на смертную казнь — он добился признания этой меры наказания как не конституционной.

Генрих Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже он являлся вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза (содружества) адвокатов.

Клиентами Падвы были экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин и другие.

