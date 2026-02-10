Избирательная комиссия и ПсковГУ подписали соглашение о сотрудничестве 

Подписание соглашения о сотрудничестве между ПсковГУ и Избирательной комиссией Псковской области состоялось в Российско-Белорусском зале университета 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Подписи в документе поставили председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев.

Торжественная церемония прошла в упрощенном порядке, без ассистентов и протокольщиков. Участники подписали соглашение и обменялись экземплярами.

«Уважаемые коллеги, сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве между базовыми университетами и избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Эта практика уже стала общеизвестной и широко распространенной в большинстве регионов нашей страны. 89 базовых университетов активно сотрудничают с избирательными комиссиями, подписывая аналогичные соглашения», - пояснил Игорь Сопов.

По его словам, соглашение носит рамочный характер и охватывает множество направлений.

«Мы уже имеем положительный опыт работы с Псковским государственным университетом. Приглашали студентов на практику в Избирательную комиссию Псковской области. Среди них были студенты юридического факультета и факультета, связанного с коммуникационными технологиями. Кроме того, мы реализовывали несколько проектов по информированию студентов - как молодых, так и будущих избирателей в рамках подготовки к выборным кампаниям, - поделился глава облизбиркома. - Это сотрудничество для нас имеет большое значение. В будущем мы также планируем подготовить несколько изданий, которые будут на стыке университетского знания и работы избирательной комиссии. Темы могут включать юриспруденцию и историю выборов».

Особо Игорь Сопов отметил, что в регионе работает Молодежная избирательная комиссия Псковской области, в состав которой входят представители университета: «Основной костяк этой комиссии формируют студенты исторического факультета ПсковГУ, который я сам закончил. Ребята активно работают в этом направлении, и для нас это очень важно».