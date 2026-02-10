 
Общество

Все женщины теперь находятся под более тщательной кураторской поддержкой — облздрав 

0

В Псковской области функционирует трехуровневая система родовспоможения, обеспечивающая качественное медицинское обслуживание женщин в период беременности и родов. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области Мария Савдонс в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, «первый уровень представлен ургентными родильными залами, которые функционируют в муниципальных округах: Себеж, Остров, Бежаницы, Порхов и Гдов». В этих учреждениях женщины могут получить экстренную помощь в случае, например, если роды начались в пути и нет возможности доехать до перинатального центра. «В ургентных родильных залах всегда готовы оказать необходимую помощь, так как там организован пост специалистов», — уточнила Мария Савдонс.

Второй уровень родовспоможения представлен Великолукским родильным домом, который недавно присоединился к Псковскому клиническому перинатальному центру.

«Третий уровень — это наше якорное учреждение Псковский клинический перинатальный центр, который курирует всех женщин, предоставляет им необходимые консультации и госпитализирует», — добавила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области.

Она подчеркнула важность объединения акушерско-гинекологической службы, которое произошло в начале 2025 года, благодаря чему «все женщины теперь находятся под более тщательной кураторской поддержкой».

Мария Савдонс также поделилась планами по актуализации маршрутизации женщин с гинекологическими заболеваниями, в период беременности и в послеродовом периоде. «Мы обновили наш порядок маршрутизации, чтобы все стало понятно и доступно», — пояснила врач. 

В 2027 году в рамках национального проекта «Семья» планируется модернизация оборудования и внедрение новых услуг. «Благодаря реорганизации и присоединению Великолукского родильного дома мы обеспечим его новым оборудованием, что является важным шагом для оказания медицинской помощи женщинам», — акцентировала гостья студии.

Напомним, что новое здание перинатального центра в Пскове открыли в 2019 году. «Мы расширяемся, появляются новые услуги и приказы Минздрава, которые требуют более четкого наблюдения за женщинами», — обратила внимание Мария Савдонс. Например, согласно новому приказу, консультации психолога теперь должны проходить дважды вместо одного раза, а перинатальные скрининги и УЗИ — трижды.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026