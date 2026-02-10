Все женщины теперь находятся под более тщательной кураторской поддержкой — облздрав 

В Псковской области функционирует трехуровневая система родовспоможения, обеспечивающая качественное медицинское обслуживание женщин в период беременности и родов. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области Мария Савдонс в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, «первый уровень представлен ургентными родильными залами, которые функционируют в муниципальных округах: Себеж, Остров, Бежаницы, Порхов и Гдов». В этих учреждениях женщины могут получить экстренную помощь в случае, например, если роды начались в пути и нет возможности доехать до перинатального центра. «В ургентных родильных залах всегда готовы оказать необходимую помощь, так как там организован пост специалистов», — уточнила Мария Савдонс.

Второй уровень родовспоможения представлен Великолукским родильным домом, который недавно присоединился к Псковскому клиническому перинатальному центру.

«Третий уровень — это наше якорное учреждение Псковский клинический перинатальный центр, который курирует всех женщин, предоставляет им необходимые консультации и госпитализирует», — добавила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Псковской области.

Она подчеркнула важность объединения акушерско-гинекологической службы, которое произошло в начале 2025 года, благодаря чему «все женщины теперь находятся под более тщательной кураторской поддержкой».

Мария Савдонс также поделилась планами по актуализации маршрутизации женщин с гинекологическими заболеваниями, в период беременности и в послеродовом периоде. «Мы обновили наш порядок маршрутизации, чтобы все стало понятно и доступно», — пояснила врач.

В 2027 году в рамках национального проекта «Семья» планируется модернизация оборудования и внедрение новых услуг. «Благодаря реорганизации и присоединению Великолукского родильного дома мы обеспечим его новым оборудованием, что является важным шагом для оказания медицинской помощи женщинам», — акцентировала гостья студии.

Напомним, что новое здание перинатального центра в Пскове открыли в 2019 году. «Мы расширяемся, появляются новые услуги и приказы Минздрава, которые требуют более четкого наблюдения за женщинами», — обратила внимание Мария Савдонс. Например, согласно новому приказу, консультации психолога теперь должны проходить дважды вместо одного раза, а перинатальные скрининги и УЗИ — трижды.