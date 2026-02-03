Две мамы в Пскове в январе родили своего десятого малыша

Псковский перинатальный центр делится статистикой рождений за первый месяц 2026 года. За январь в двух главных учреждениях области на свет появилось 282 малыша, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Для Псковского клинического перинатального центра январь был очень активным месяцем. Всего родилось 211 детей из них: 104 мальчика, 107 девочек и две пары двойняшек.

Многодетные семьи также пополнились: третий ребенок появился в 40 семьях; четвертый — в 12 семьях; пятый — в семи семьях; шестой — в одной семье. Две мамы родили своего десятого малыша.

Великолукский родильный дом преподнес региону 71 малыша: 38 мальчиков и 33 девочек. Двойняшек в январе не было.

Третий ребенок появился в 13 семьях; четвертый — в шести; пятый — в трех семьях; шестой — в двух семьях. А одна супер-мама родила седьмого малыша.

Общий итог по области за месяц: 282 новорожденных.