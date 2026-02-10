Псковские таможенники пресекли контрабанду водки на сумму более полумиллиона рублей

Псковские таможенники пресекли контрабанду алкогольной продукции на сумму более полумиллиона рублей. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Кристина Петрова, легковой автомобиль под управлением нарушителя, 49-летнего уроженца Псковской области, прибыл в конце 2025 года на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь.

Изображение сгенерировано нейросетью

Таможенники выяснили, что в багажном отделении и прицепе транспортного средства водитель перемещал 1076 бутылок водки различных наименований без акцизных марок Российской Федерации.

Проведено товароведческое исследование. По его результатам эксперт установил, что ориентировочная стоимость алкоголя на внутреннем рынке Российской Федерации превышает 580 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статью 226.1 УК РФ.

Санкция статьи обвинения предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.