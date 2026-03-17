Серебрякова о передаче денег Ильиной: Я не интересовалась, на что они пойдут

На что пойдут передаваемые экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной деньги с премий, профессор Алла Серебрякова не интересовалась, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

«Ильиной я деньги не передавала, был факт передачи, то есть перечисления бухгалтеру Сиротиной. Она со мной переговорила, сказала, что нужно их вернуть, я это сделала. Я не интересовалась, на что пойдут эти деньги», - сказала в суде Алла Серебрякова.

По ее словам, ей пояснили, что собирают денежные средства на общественные нужды для университета.

«С августа 2019 года начинала с должности доцента, работала начальником учебного управления, в настоящее время работаю в должности профессора», - добавила Алла Серебрякова.

Она также подчеркнула, что воздействий со стороны Ильиной она не опасалась. Далее были еще просьбы о передаче денег, которые Алла Серебрякова игнорировала.

«Я не посчитала для себя это правильным. Одно сделала перечисление и сказала, что больше не буду их делать», - сказала Алла Серебрякова.

С соучастником экс-ректора Сергеем Куклевым она также взаимодействовала в 2022 году. Куда в дальнейшем он уехал, ей неизвестно.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит шестое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Продолжается допрос потерпевших. 

Судебное заседание по делу Натальи Ильиной отложено до 16 марта

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Экс-ректору Наталье Ильиной продлили домашний арест

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом. 

Домашний арест назначили соучастнику по делу экс-ректора Псков ГУ

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Допрос Серебряковой по делу экс-ректора ПсковГУ начинается в горсуде 

Допрос свидетелей по делу экс-ректора ПсковГУ отложен до завтра
