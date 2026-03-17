Серебрякова о передаче денег Ильиной: Я не интересовалась, на что они пойдут

На что пойдут передаваемые экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной деньги с премий, профессор Алла Серебрякова не интересовалась, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.
По ее словам, ей пояснили, что собирают денежные средства на общественные нужды для университета.
Она также подчеркнула, что воздействий со стороны Ильиной она не опасалась. Далее были еще просьбы о передаче денег, которые Алла Серебрякова игнорировала.
С соучастником экс-ректора Сергеем Куклевым она также взаимодействовала в 2022 году. Куда в дальнейшем он уехал, ей неизвестно.
Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит шестое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Продолжается допрос потерпевших.
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом.