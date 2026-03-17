Допрос Серебряковой по делу экс-ректора ПсковГУ начинается в горсуде 

В Псковском городском суде стартовало очередное заседание по делу бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Сегодня планируется видеосвязь с бывшим проректором по учебной работе, профессором кафедры гражданского права и процесса Аллой Серебряковой.

Фотографировать процесс журналистам сегодня запрещено.

Напомним, экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).