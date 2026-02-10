 
Общество

Психолог объяснила псковичам, почему полный запрет абортов невозможен

0

Возможность полного запрета абортов обсудили с медицинским психологом Эльмирой Абдулаевой в эфире радио ПЛН FM. 

По мнению гостьи студии, полный запрет абортов невозможен: «Мы проживаем в свободном обществе, и право должно оставаться за женщиной». 

Специалист также отметила опасность криминальных абортов и самостоятельных прерываний беременности. «Мы не можем отдать этих женщин в лапы "советников", ведь на кону будет стоять уже не только жизнь эмбриона, но и самой женщины», - подчеркнула психолог.

Она упомянула развитие медицинского туризма в странах, разрешающих аборты, и подчеркнула, что в России, учитывая её размеры, это может быть затруднительно: «Откуда-то с Урала сложно будет доехать».

Специалист отметила важность работы с мужчинами в женских консультациях. По ее наблюдениям, именно они могут существенно повлиять на решение женщины относительно прерывания беременности. 

«Если мужчина до нас дошёл, то это уже даже не 50%, а 70% успеха», — рассказала Эльмира Абдулаева.

По словам специалиста, мужчины, которые приходят на консультации, зачастую уже заинтересованы в участии в воспитании и рождении ребенка. «Есть мужчины, которые сомневаются. Где-то, возможно, аргументы его женщины показались ему убедительными, и тогда мы, конечно, стараемся провести свою работу», — отметила Эльмира Абдулаева и подчеркнула, что среди тех, кто обращается к психологам, «как правило, результат будет положительным».

Эльмира Абдулаева назвала официальный процент «положительного результата» — около 16-17%.

