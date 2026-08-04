Миколог рассказал, почему грибы нужно собирать в корзину

Грибы во время длительного похода в лес лучше собирать в корзину, поскольку в полиэтиленовом пакете они накапливают влагу, перестают «дышать» и могут начать подгнивать. Об этом рассказал миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.

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«Если вы идете в лес ненадолго, буквально на часик-полтора, то можно брать пакет. Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберетесь до дома, они могут начать потихонечку подгнивать», — пояснил Никита Комиссаров.

Миколог добавил, что в пакете грибы прижимаются друг к другу и могут ломаться под собственным весом. Корзина обеспечивает доступ воздуха, поэтому грибы меньше портятся. Кроме того, через ее прорези высыпаются споры, что способствует размножению грибов, пишет ТАСС.