Экс-глава Гдовского округа принял участие в съемках фильма

В Псковской области проходят съёмки фильма, название которого пока не раскрывается. В массовке задействованы экс‑глава Гдовского муниципального округа Иван Мешков, председатель Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирёв. Он является организатором фестивалей «Хельга» и «Атаман Мишка Черкашенин», и без его участия не обходится ни одна массовая сцена фильмов, снятых в Псковской области, а также другие известные в регионе лица, сообщил экс-глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Ирий Павлов / «ВКонтакте»

«Кто куда, а мы на съёмки в новом проекте», - отметил под фотографией Иван Мешков.

Напомним, в 2025 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным продюсером кинокомпании «Тромедиа» Олегом Бланком. Генеральный продюсер кинокомпании сообщил, что в следующем году на территории региона планируются съемки нескольких проектов: третью часть нашей знаменитой саги «Самогон», а также четырехсерийный художественный фильм в жанре военной драмы под рабочим названием «Обоз жизни».