 
Общество

Экс-глава Гдовского округа принял участие в съемках фильма

0

В Псковской области проходят съёмки фильма, название которого пока не раскрывается. В массовке задействованы экс‑глава Гдовского муниципального округа Иван Мешков, председатель Псковской областной общественной организации «Былины Древнего Пскова» Василий Мизгирёв. Он является организатором фестивалей «Хельга» и «Атаман Мишка Черкашенин», и без его участия не обходится ни одна массовая сцена фильмов, снятых в Псковской области, а также другие известные в регионе лица, сообщил экс-глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Ирий Павлов / «ВКонтакте»

«Кто куда, а мы на съёмки в новом проекте», - отметил под фотографией Иван Мешков.

Напомним, в 2025 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным продюсером кинокомпании «Тромедиа» Олегом Бланком. Генеральный продюсер кинокомпании сообщил, что в следующем году на территории региона планируются съемки нескольких проектов: третью часть нашей знаменитой саги «Самогон», а также четырехсерийный художественный фильм в жанре военной драмы под рабочим названием «Обоз жизни».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026