Сергей Вострецов: Кадровый дефицит не станет причиной для повышения пенсионного возраста

Кадровый дефицит не станет причиной для повышения пенсионного возраста, считает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Своими размышлениями он поделился в Telegram-канале.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в недавнем интервью журналу «Эксперт» (его слова приводит «Коммерсантъ») четко обозначил позицию ведомства: несмотря на сохраняющуюся нехватку кадров в экономике, правительство не планирует новый пересмотр пенсионного возраста.

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — подчеркнул глава Минтруда.

По словам Котякова, старшее поколение остается ценнейшим активом для многих компаний.

«Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — отметил министр.

При этом основной резерв для пополнения рынка труда он видит в молодежи в возрасте 18–27 лет — именно эта категория, по его мнению, способна в ближайшие годы существенно закрыть кадровые пробелы.

Пенсионная реформа 2018 года еще не завершилась полностью: в новых регионах переходный период продлится до 2032 года. Как ранее указывал Институт комплексных стратегических исследований, уже проведенное повышение пенсионного возраста заметно смягчило дефицит рабочей силы. Для дальнейшего сокращения нехватки кадров эксперты предлагают сосредоточиться на автоматизации производства, цифровизации процессов и развитии программ наставничества, когда опытные работники передают знания молодым специалистам.

Положительную динамику на рынке труда подтверждают и данные Банка России. В конце 2025 года ЦБ отметил постепенное снижение напряженности: доля предприятий, испытывающих острый дефицит кадров, сокращается, компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с предыдущими годами. При этом безработица остается на историческом минимуме, а рост зарплат продолжает опережать увеличение производительности труда — это говорит о сохраняющемся, но уже не таком остром давлении на рынок.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов позитивно оценил заявление министра и подчеркнул важность защиты интересов работающих граждан старших возрастов.

«Мы приветствуем четкую позицию Минтруда о том, что кадровый дефицит не станет поводом для нового повышения пенсионного возраста. Это важный сигнал для миллионов россиян, которые уже пережили реформу 2018 года и сейчас рассчитывают на стабильность. Старшее поколение — это не только ценный трудовой ресурс, но и носители уникального опыта, профессиональных навыков и той самой "памяти поколений", которую невозможно заменить никакими технологиями. Именно поэтому программы наставничества, о которых говорит Антон Котяков, должны стать государственной политикой: предприятия обязаны создавать условия, чтобы опытные работники могли передавать знания молодежи, не опасаясь за свое будущее. СОЦПРОФ всегда выступал за то, чтобы пенсионная система учитывала реальный вклад людей в экономику, а не превращалась в инструмент решения сиюминутных кадровых проблем. Мы видим, что напряженность на рынке труда постепенно снижается — это результат и экономического роста, и правильных мер по привлечению молодежи, и сохранения рабочих мест для старших возрастов. Любые разговоры о новом повышении "планки" были бы несправедливы и подорвали бы доверие к государству. Мы будем внимательно следить за ситуацией и дальше отстаивать интересы наших членов — как молодых специалистов, так и тех, кто отдал десятилетия труду и теперь имеет право на заслуженный отдых», - рассказал Сергей Вострецов.

Заявление министра и комментарий лидера СОЦПРОФ подтверждают: в ближайшие годы пенсионная система останется стабильной, а решение кадрового вопроса будет строиться на развитии молодежного потенциала, наставничестве и технологическом прогрессе, а не на административном продлении трудоспособного возраста.