«Дневной дозор»: дорога в Петербург — «Ласточка» VS маршрутки

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Проблема транспортной доступности Пскова». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Большое количество вузов, ведущих музеев и театров России, да и гораздо более высокий уровень жизни в относительно небольшой удаленности от Пскова всегда делали Санкт-Петербург особенно привлекательным для псковичей. Большое количество псковских студентов обучается в санкт-петербургских университетах и колледжах, а количество жителей Пскова, которые работают в Северной столице вахтовым методом, маленьким назвать тоже нельзя. Добавим сюда любителей театральных премьер и завсегдатаев музейных новинок. Очевидно, что многие псковичи зависят от качества транспортного сообщения с ближайшим мегаполисом.

В начале 2000-х годов в Пскове массово появлялись рейсовые автобусы и маршрутные такси, ориентированные на доставку горожан в Питер и обратно. Компании-перевозчики конкурировали между собой, псковичам же это давало возможность отправиться в Петербург чуть ли не в любой удобный момент. Цены на билеты в маршрутках и автобусах были тоже весьма демократичными, порядка 500 рублей. При этом сервис в конкурентной среде развивался стремительно. Открывались комфортабельные автовокзалы, отдельные перевозки доставляли псковичей до маршруток бесплатными такси, действовали льготные программы со скидками для активных пассажиров.

Однако в 2018 году в Псков прибыла первая «Ласточка». За те же 500-600 рублей пассажир поезда получал более высокий уровень комфорта, безопасности, предсказуемости расписания и скорости. Многие автоперевозчики ушли с рынка, не выдержав конкуренции. Таким образом, в нашем городе «Ласточка» стала почти монополистом на маршруте Псков — Санкт-Петербург.

За последние 8 лет изменилось многое, в том числе и ценник за поездку из Пскова в Санкт-Петербург. Сегодня за путешествие в Северную столицу придется выложить 1500 рублей только в одну сторону, и если еще год назад у «Ласточки» была льготная программа для пассажиров (студентов/пенсионеров), то сегодня все категории граждан вынуждены путешествовать по «фулл прайсу».

Испытывает ли Псков проблемы с транспортной доступностью после сокращения числа рейсов маршрутного такси до Питера? Не означает ли отмена льгот в «Ласточке» необходимость вернуться к маршруткам? Как на эти вопросы ответят наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов считает, что с появлением «Ласточки», несмотря на то, что с рынка ушла часть маршрутных такси, транспортное сообщение в регионе только улучшилось. Он напомнил, что у псковичей есть выбор, на чем добраться до Северной столицы, ведь автобусные рейсы по маршруту Псков-Питер все еще осуществляются.

«У нас, помимо маршрутных такси, которые раньше ходили на Петербург, ещё достаточно плотное автобусное сообщение. Есть возможность отправиться с автовокзала. Порядка 10 перевозчиков работает, 10–12 рейсов в день Санкт-Петербург — Псков, Псков — Санкт-Петербург, поэтому точно не стало хуже. У «Ласточки» увеличилась скорость, безопасность передвижения, поэтому здесь только положительный аспект для области, я считаю, транспортная доступность не пострадала. Да, бывают трудности, на какие-то загруженные праздничные дни нужно заранее просто планировать своё передвижение, если человек планирует ехать на железнодорожном транспорте, заранее покупать билеты. РЖД в такие пиковые дни добавляет два дополнительных рейса в сутки».

Региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев отмечает, что появление «Ласточки» действительно привело к сокращению числа транспортных компаний в Пскове, однако, по его словам, на сегодняшний день пытаться увеличивать их количество не стоит ни с точки зрения спроса, ни с точки зрения выгоды.

«Действительно, для бизнеса было непростое время, но сейчас, я так понимаю, многие компании перестроились. Кто-то закрылся, кто-то поменял направление, но в целом по транспортной доступности ситуация нормализовалась. Если мы говорим о направлении Псков — Санкт-Петербург, сейчас потребитель может выбрать, как поехать: на поезде или воспользоваться автобусами. Есть большой выбор, и транспортная доступность в этом направлении довольно хороша. Если мы говорим про Псков — Санкт-Петербург, то возобновить конкуренцию будет непросто, потому что сервис и безопасность превыше всего, а также стабильно время. На поезде ты сел, в конкретное время выехал, в конкретное время приехал. Конечно же, при автомобильном транспорте такое рассчитать на 100% нельзя. Если мы говорим про бизнес, тут важна инвестиционная составляющая. Не каждый способен сейчас (с учётом того, что транспортные средства у нас автомобильные выросли (в цене - ред.) в разы по сравнению с пятилетним даже отрезком времени) внести серьёзные инвестиции для того, чтобы развить автобусный парк, чтобы развивать это направление. Это будет не совсем выгодно в существующей ситуации».

Блогер-колумнист Псковской Ленты Новостей Алексей Овчинников считает, что исчезновение такого обилия маршрутных такси в Пскове — это естественный процесс эволюции транспортного рынка. По его мнению, заменить «Ласточку» маршрутки уже точно не смогут. Но и отказываться от них полностью, считает обозреватель, тоже не стоит.

«Как бы мы ни относились к ценовой политике РЖД или компании, которая конкретно занимается перевозками на «Ласточке», как бы мы ни жаловались, всё равно она априори удобнее, быстрее, а главное - безопаснее, чем маршрутное такси. Как ни крути, во-первых, ты можешь там не только посидеть, но и походить. Там кормят, там есть встроенное медиа. Маршрутка может тебе предложить только достаточно тесное перемещение в пространстве, которое ещё и сопряжено с массой неудобств. Например, пробки на постоянно ремонтируемых трассах. Кто ездил, тот знает, что можно было застрять и не на 6 часов, а ещё и на большее время, пытаясь добраться из Пскова в Питер. Было преимущество у маршрутных такси в своё время, они заезжали в Пулково, «Ласточка» этого не делала. Но даже это преимущество исчезло, потому что «Ласточка» теперь тоже останавливается на железнодорожной станции Пулково. У маршрутных такси осталось достаточно мало преимуществ по сравнению с «Ласточкой». Это приходится признать. Понятно, что конкурентное поле на любом рынке — это хорошо, но в данном случае мы всё-таки говорим про эволюцию. Свечам очень трудно конкурировать с электричеством. Они нужны только тогда, когда электричество отключается. Когда с «Ласточкой» бывают какие-то проблемы, например, тоже удлиняется путь или происходят отмены рейсов, ремонты путей, тогда можно воспользоваться маршрутным такси или выбрать для себя, например, более удобное время отправления, но для этого большого количества компаний на рынке, конечно, не нужно».

Руководитель ИП «Анисимов», ранее известной как транспортная компания «Стрижи», Андрей Анисимов рассказал, почему, даже несмотря на наличие льгот и демократичные цены на билеты, псковичи все равно отдают предпочтение «Ласточке» перед маршрутками. По его мнению, одна из причин — комфорт, за который люди готовы переплачивать.

«Да, действительно, в 2018 году появилась «Ласточка», и все перевозчики буквально за год или два ушли с рынка. Остались двое: я и, по-моему, «Меридиан». У меня тоже очень мало рейсов. А что касается повышения цен на «Ласточки», это всё закономерно, потому что она пользуется большим спросом. Всем же понятно, что удобно перемещаться на «Ласточке», а большое количество рейсов они, скорее всего, позволить себе не могут. Если они запустят больше рейсов, соответственно, меньше будет на них спрос. Рост цен также вполне объясним. Поскольку они осуществляют перевозки, они постепенно увеличивают стоимость билетов. У нас, например, до сих пор действуют скидки для различных категорий граждан: студентов, пенсионеров, детей. Хотя эти скидки небольшие, они всё же существуют. В результате у нас стоимость билета почти в два раза ниже. Плюс законодательство сыграло определённую роль: по заказу мы не имеем права ездить, только официально. То есть законодательство сделано так, чтобы частных перевозчиков-предпринимателей убрать, оставить более крупные фирмы, которые будут диктовать свою цену рынку. Поэтому, если были бы перевозчики, была бы конкуренция и, соответственно, цена билета была бы меньше. А сейчас конкуренции нет. И да, действительно, «Ласточка» — хорошее дело. Люди сели спокойно, проехали 3 часа в удобстве. Можно встать и в туалет сходить, заказать завтрак на утренние рейсы. Удобства, конечно, определённые есть, в отличие от маршруток и автобусов».

Глава попечительского совета Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников негативно оценивает «вымирание» маршруток и рейсовых автобусов, по его словам, теперь добраться до Северной столицы стало проблематично. Однако, по словам Валерия Лесникова, у псковского бизнеса нет желания заполнять эту нишу транспортных перевозок, и он объяснил, почему.

«Конечно, пострадали, потому что они не выдержали конкуренцию. Ведь «Ласточка» в большей степени — это же РЖД, это же дотируется во многом государством. А маршрутчики — это частный бизнес, они между собой конкурируют. И, конечно, им конкурировать с железной дорогой очень сложно. То, что их вытеснили, на самом деле плохо. Очень часто я даже сам, когда смотрю и пытаюсь взять билет на «Ласточку», вижу, что билеты раскупаются очень быстро, и их мало, и в Санкт-Петербург не попасть. Просто вернуть (частников на рынок — ред.) не получится. Мы же теперь «Ласточку» не отменим. В конечном-то итоге перевозки, в том числе и пассажирские, грузовые всё больше ужесточаются и усложняются. Поэтому, наверное, назад пути нет. На сегодняшний день одна из главных проблем — это нехватка водителей, тем более для пассажирских перевозок. Получается, что если у нас 18 мест, то там не подходит категория Б, водителю надо другую категорию для автобуса или микроавтобуса. Также очень ужесточились условия перевозки пассажиров. Необходимо достаточно много действий, чтобы получить лицензию. И таких желающих не наблюдается. В грузовых перевозках, в том числе в международных перевозках, сокращается количество перевозчиков, новых не приходит, следовательно, нет водителей, которые будут в этом виде бизнеса работать».

Псковичка Анастасия, которая обучается в одном из университетов Санкт-Петербурга, отмечает, что из-за отмены льгот для студентов на «Ласточку» теперь стоимость билета стала сильно бить по карману.

«Отмена льгот на «Ласточку» Санкт-Петербург — Псков, конечно, очень сильно ударила по карману студентов. Я сейчас говорю не только за себя, но и за всех моих знакомых, которые переехали из Пскова в Санкт-Петербург. Если раньше, выбрав тариф «Джуниор» и невозвратный тариф, ты мог доехать до дома за 700–800 рублей, то теперь цена увеличилась в два раза, и только в одну сторону билет будет стоить 1500 рублей. Для студентов это колоссальные цены, потому что стипендии у нас не такие большие и не у всех они есть. В моём университете, например, стипендия составляет 2200 рублей. То есть мне хватит денег только в одну сторону добраться. Поэтому вопрос мобильности теперь стоит очень остро. Если раньше в среднем псковичи, которые переехали учиться в Питер, могли позволить себе ездить домой раз в две недели, максимум раз в месяц, довольно часто все ездят, то теперь, конечно, мы не можем похвастаться такой частотой поездок. Придётся их сильно сокращать и, наверное, ездить только по каким-то самым важным праздникам. Это, конечно, очень грустно, особенно грустно, когда смотришь билеты, например, из Питера до Москвы, где на «Ласточку» остались все те же самые льготы. Билет до Москвы стоит дешевле, чем до Пскова. Происходит диссонанс в голове, и ты не понимаешь, почему так теперь устроено, как будто бы немножко несправедливо. Хотелось бы, конечно, чтобы льготы вернули обратно, хотя бы по студенческому, потому что возможность ездить часто домой — это роскошь, которой может похвастаться не каждый, но она очень сильно ценна».

По итогу сегодняшней программы мнения экспертов по вопросу о том, нужно ли возродить маршрутное и автобусное такси на направлении в Питер, традиционно разделились. Одни наши собеседники считают, что сокращение компаний-перевозчиков после запуска «Ласточки» было неизбежным, однако тех малочисленных транспортных компаний, которые сумели противостоять конкуренции со стороны РЖД, более чем достаточно, и увеличивать их численность не стоит. Многие спикеры отмечали высокий уровень комфорта, скорости и безопасности «Ласточек» по сравнению с теми же маршрутками. По их мнению, несмотря на рост стоимости билетов и отмену льгот, псковичи все равно будут готовы переплачивать за удобство. Да, действительно, путешествовать с комфортом куда приятнее, чем трястись пять с лишним часов в тесной маршрутке, однако существенное сокращение этих маршруток приводит к отсутствию конкуренции на этом транспортном направлении. У монополиста же всегда силен соблазн повысить цены. Вот и РЖД не удержалось и залезло в карманы студентов и пенсионеров.

Александра Братчикова