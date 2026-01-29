Извините, лояльность к пассажирам с вашей станции отъехала: что на самом деле кроется за отменой льгот в «Ласточке»

С начала года в псковских «Ласточках» внезапно для многих отменили льготные тарифы для пенсионеров и молодежи, а это, между прочим, 30% дисконта.

«Эти правила устанавливает перевозчик и оставляет за собой право менять тарифы», - спокойно пояснили в РЖД. Спокойствие, впрочем, совсем не заразительное. Скорее, наоборот, тревожное.

Тревожно, потому что именно с таких, казалось бы, незначительных решений начинаются большие разговоры. Прежде всего, о социальной ответственности. Хочется возмущенно проорать в адрес РЖД с нотками истерики в духе вокзальных оповестительш: «Ау! Вы же прогосударственная компания, монополист, как можно так поступать по отношению к слабозащищенным слоям населения, да еще и населения глубоко и уныло дотационного региона?!»

Естественно, в ответ будет только гулкое эхо. Объяснили же уже: кто правила устанавливает, того и тапки. Но вот медленно на поверхность мыслительного процесса всплывают подозрения, что дело не только в обыденной циничности крупнейшей транспортной компании страны, а в том, что вообще с ней происходит в последние годы. А там… Все из шпал вон плохо. Места для недоумения тут точно найдется гораздо больше, чем от отмены пары льготных тарифов.

Напомню, РЖД - это не просто компания. Это почти государство в государстве, естественная монополия в чистом виде. В теории, естественная - означает хорошая. Представьте, если бы такого монстра раздробили на частные куски. Мы все-таки не маленькая европейская страна, где такое в порядке вещей. У нас железную дорогу едва ли можно эффективно раздробить без превращения рядовой поездки в логистический квест. А еще мы бы утонули в хаосе. И, к слову, свою ложку беспорядка даже в немецкий «орднунг», обилие частников на железной дороге, таки вносит.

Государство, владеющее 100% акций, тоже, казалось бы, не должно быть сильным минусом. Скорее наоборот! Это же гарант стабильности и той самой, прости господи, социальной ответственности. Вот только парадокс в том, что, обладая всеми этими преимуществами, РЖД демонстрирует все пороки монополиста искусственного, то есть плохого.

Начнем с финансов. Благо все есть в открытом доступе. Пока. Смотрим в отчетность и видим: сегодня РЖД - это гигант на глиняных ногах с долгом под 4 трлн рублей. Чистая прибыль компании за девять месяцев 2025-го рухнула более чем в 4 раза. Чтобы как-то выплыть, рассматриваются меры срочной финансовой реанимации: продажа небоскреба в «Москва-Сити» (купленного, что характерно, в пик проблем), распродажа Федеральной грузовой компании (правда, актив с устаревшим парком пока никого особо не возбуждает), реструктуризация долга. Под последним пунктом подразумевается, что перевозчик попросит у государства 200 млрд на кассовый разрыв (мне бы такие аппетиты!). Ну, а что! Это же любимая поза прогосударственных компаний - чуть что, протягивать руку, угрожая в противном случае протянуть ноги.

Сотрудникам РЖД (не топам, конечно, а, скажем так, обычным рядовым наемным работникам), сочувствуем не меньше, чем обделенным льготами псковичам. Зарплаты оставляют желать лучшего, и многие работники вынуждены искать дополнительные подработки, чтобы не жить только на хлебе и воде. И да, такая политика - это тоже мера финансового оздоровления.

Но самое пикантное во всей этой истории - железнодорожные грузоперевозки. Пытаясь спасти себя через повышение грузовых тарифов, РЖД душит своих же ключевых клиентов: угольщиков, металлургов, строителей. Они уже массово переходят на автотранспорт. Грузооборот у РЖД падает. Параллельно компания борется с «избыточным» парком вагонов, что бьет по вагоностроительным заводам, вгоняя их в простой и сокращения.

И вот в эпицентре этого финансового урагана появляется и скромная новость из Пскова. Она, как капля в море, в которой отражается океан проблем. Хотя недоумения избежать трудно: пенсионеры и студенты, лишенные скидки, - очень странный способ вытащить себя из болота за волосок. Видимо, логика такая: с миру по нитке - голому рубаха?

Вот так мы и приходом к тому, что даже у естественной монополии рано или поздно случается заплыв за буйки. Когда альтернативы нет, качество сервиса, условий труда или отношение к клиенту перестают быть фактором конкуренции и становятся вопросом «внутреннего усмотрения». В РЖД это понимают получше нашего, уверяю вас, в этом и кроется настоящий цинизм.

Те же псковские пассажиры - идеальные кандидаты для оптимизации: не уйдут к конкурентам, потому что конкурентов нет - их благополучно с рынка выжили. Помните, сколько когда-то маршруток между Питером и Псковом сновало? Утрем скупую слезу. И признаем заодно: сколько бы «Ласточка» не стоила, де факто - это в разы комфортнее, быстрее и безопаснее.

При этом радуемся мы таким благам, как бабушка из деревни, которая первый раз миксер увидела. По факту у РЖД инфраструктура порой просто безобразно устаревшая, а денег на плановую и системную реновацию - нет. Средняя скорость движения поездов сравнима с уровнем начала 1990-х, дефицит локомотивов и бригад становится системным. Это уже не вопрос комфорта, это уже вопрос устойчивости всей модели.

Объективности ради - задачи перед РЖД действительно стоят титанические: и инфраструктуру вековой давности поддерживать, и новые стройки века вести, и состав обновлять в условиях санкций. Тут не до сантиментов, конечно. Но, когда стратегические просчеты, в том числе и государства - как управленца и главного бенефициара, начинают оплачиваться за счет самых незащищенных слоев населения, как будто бы начинает заканчиваться и здравый смысл?

Злая ирония в том, что в долгосрочной перспективе это только первая «Ласточка», извините, за невольный каламбур. Если дела у РЖД пойдут так плохо и дальше, то не за горами очередной рост цен на билеты, ухудшение качества обслуживания (отдельный привет деградации еды в поезде «Псков - Москва») и прочие прелести финансового оздоровления. Три раза сплюнем и постучим? Или какие там еще действенные меры спасения тяжеловесного бизнеса есть? Перестать ныть и начать работать, например? Только у АвтоВАЗа совета не спрашивайте. Лучше уж сплюнуть и постучать.

Алексей Овчинников