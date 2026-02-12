Полистовский заповедник получил президентский грант на создание «машины времени»

Полистовский заповедник стал победителем второго конкурса Президентского фонда природы. Поддержку получил проект «Торф — машина времени». Его реализация начнется в сентябре 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.



Фото: Антон Кораблев

В центре проекта — создание экспозиции, посвященной торфяным болотам Полистовья. Более 80% территории заповедника занимают верховые болота. Их сфагновый покров крайне уязвим: проезд техники, использование машинок для сбора клюквы, неосторожное обращение с огнем приводят к разрушению экосистем и риску торфяных пожаров. При этом рядом находятся болота и охотничьи угодья, активно используемые людьми. Кроме того, остров имеет большую и богатую историю.

Экспозиция рассмотрит верховые болота на трех уровнях:

Торфяные болота как экосистема, удерживающая углерод и предотвращающая выбросы углекислого газа в атмосферу при ненарушенном состоянии и их роль в регулировании климата Земли; История торфопредприятия в деревне Цевло: создание, развитие, закрытие. Влияние торфоразработок на природу и промышленность региона; Изменение облика деревни и приболотных территорий. Устные истории жителей. Сохранение локальной памяти как части истории региона и страны.

Экспозиция создается при активном участии жителей деревни Цевла Бежаницкого округа. Она станет общественным пространством, просветительской площадкой и местом музеефикации устной истории. Выставка будет отправной точкой существующих маршрутов вокруг деревни и краеведческого маршрута по местности. В перспективе — создание маршрута по местам торфоразработок.