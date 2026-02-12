Замглавы Пскова Алексей Несмашный сменит направление деятельности

Заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный переедет в другой регион и сменит направление деятельности. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Лентой Новостей.
Он предположил, что с поиском нового заместителя главы Пскова не должно возникнуть проблем – в социальной сфере, которую он курировал, выстроено эффективное взаимодействие.
Напомним, о возможном уходе заместителя главы города Пскова стало известно 11 февраля.
Алексей Несмашный родился в 1992 году в Саратове. Получил высшее образовании в Саратовской государственной юридической академии, квалификация «политолог» (2014), в РАНХиГС при президенте РФ, квалификация «Преподавать-исследователь» (аспирантура, 2017).В 2015 году повышал квалификацию в УНЦ «Государственного строительства и подготовки управленческих кадров» МГУ имени М. В. Ломоносова».
В 2014-2017 годах работал специалистом по работе с молодежью в городском молодежном центре Саратова, в 2015-2017 годах — директором АНО «Центр развития гражданского общества». С января по ноябрь 2017 года являлся помощником депутата Госдумы. В 2019-2021 годах работал на управленческих должностях в коммерческих организациях. С октября 2021 года - советник руководителя аппарата администрации Псковской области. В конце 2021 года стал заместителем главы Пскова.
У главы Пскова Бориса Елкина всего пять заместителей, кроме Алексея Несмашного, это Тамара Винт, Андрей Ульянов, Алексей Саенко и Виталий Сухинский.
