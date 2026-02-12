Замглавы Пскова Алексей Несмашный сменит направление деятельности

Заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный переедет в другой регион и сменит направление деятельности. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Лентой Новостей.

«Ухожу (с поста замглавы Пскова - ред.) по собственному желанию. Я меняю регион в данном случае, переезжаю. Буду трудоустраиваться в другую организацию, в другое направление деятельности. Завтра будет последний рабочий день», – сказал Алексей Несмашный.

Он предположил, что с поиском нового заместителя главы Пскова не должно возникнуть проблем – в социальной сфере, которую он курировал, выстроено эффективное взаимодействие.

«Решение будет принимать Борис Андреевич (Елкин – глава города Пскова – ред.). Но мне кажется, Геннадий Всеволодович (Иойлев – председатель комитета по образованию города Пскова – ред.) был бы вполне подходящей кандидатурой, на мой взгляд. У нас вообще в социальной сфере администрации выстроено эффективное взаимодействие. Все руководители хорошо погружены в свои направления и достаточно эффективно работают горизонтально, между собой согласовывая работу. Такого принципа и я придерживался. Борис Андреевич так нас направлял всегда. Поэтому проблемы, я думаю, в этом отношении не будет», – подытожил Алексей Несмашный.

Напомним, о возможном уходе заместителя главы города Пскова стало известно 11 февраля.

Алексей Несмашный родился в 1992 году в Саратове. Получил высшее образовании в Саратовской государственной юридической академии, квалификация «политолог» (2014), в РАНХиГС при президенте РФ, квалификация «Преподавать-исследователь» (аспирантура, 2017).В 2015 году повышал квалификацию в УНЦ «Государственного строительства и подготовки управленческих кадров» МГУ имени М. В. Ломоносова».

В 2014-2017 годах работал специалистом по работе с молодежью в городском молодежном центре Саратова, в 2015-2017 годах — директором АНО «Центр развития гражданского общества». С января по ноябрь 2017 года являлся помощником депутата Госдумы. В 2019-2021 годах работал на управленческих должностях в коммерческих организациях. С октября 2021 года - советник руководителя аппарата администрации Псковской области. В конце 2021 года стал заместителем главы Пскова.

У главы Пскова Бориса Елкина всего пять заместителей, кроме Алексея Несмашного, это Тамара Винт, Андрей Ульянов, Алексей Саенко и Виталий Сухинский.