Координационный совет омбудсменов Северо-Запада пройдет в Псковской области

Координационный совет уполномоченных по правам человека Северо-Западного федерального округа пройдет в Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.  

Фото здесь и далее: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов и уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провели рабочую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы взаимодействия по защите прав граждан, проживающих на границе двух регионов. Также они рассмотрели вопросы совершенствования деятельности омбудсменов Северо-Западного федерального округа.

Стороны проанализировали опыт совместной работы по содействию защиты прав жителей Псковской и Ленинградской областей в различных сферах. В 2025 году при содействии омбудсменов гражданам оказали содействие по вопросам социальных выплат, благоустройства территорий, обеспечения услуг связи, получению справок и документов для удостоверений участников специальной военной операции (СВО), а также по вопросам розыска военнослужащих.

Основной темой обсуждения стала подготовка программы проведения в Псковской области Координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Западного федерального округа. Совет пройдет под руководством Сергея Шабанова и будет посвящен вопросам защиты права на историческую память и конституционных принципов, связанных с правдой о событиях и участниках Великой Отечественной войны, решениям судебных органов о признании геноцида советского народа в годы Второй мировой войны, а также борьбе с реабилитацией нацизма и неонацизма.

В завершение встречи омбудсмены договорились о проведении совместных мероприятий в 2026 году. Они обсудили вопросы подключения к Федеральной информационной системе уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ) и обменялись опытом по подготовке ежегодных докладов о соблюдении прав и свобод граждан за 2025 год.

Сергей Шабанов подчеркнул, что несмотря на различия в структурах докладов региональных омбудсменов их основная задача остается неизменной — защита и восстановление прав граждан. 

